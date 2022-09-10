منصة السويس للتغيرات المناخية تنظم فعاليات لتنظيف الشواطئ

يجري العمل على قدم وساق في محافظة السويس، استعداداً لمؤتمر المناخ cop27، المقرر انعقاده في شرم الشيخ نوفمبر المقبل، حيث نظمت منصة السويس الكثير من الفعاليات لتوعية المجتمع بأهمية العمل على التقليل من الآثار السلبية الناتجة عن التغيرات المناخية.

تنظيف الشواطئ من المخلفات

وقالت انتصار الحجازي، منسق منصة السويس للتغيرات المناخية، لـ«الوطن»، إن أعضاء المنصة نظموا الكثير من حملات النظافة بعدد من الشواطئ الواقعة في نطاق المحافظة، حيث جرى جمع المخلفات بأحد شواطئ العين السخنة، وتجميع مخلفات البلاستيك والزجاج والخشب والحديد وغيرها وتصنيفها بواسطة متخصصين في مجال البيئة، لمنع تراكمها.

مشاركة واسعة من مختلف الفئات في فعاليات منصة السويس

وأشارت منسق منصة السويس للتغيرات المناخية إلى أن مختلف فئات المجتمع السويسي، يشاركون في الاستعداد لمؤتمر المناخ cop27، حيث يوجد في فعاليات المنصة أعضاء من مجلس نقابة المهندسين وإعلاميون وممثلون للأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.