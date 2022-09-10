«عايزنها تبقى خضرا».. عيد حواش يروي كواليس 4500 حلقة من الفقرة الزراعية

«عايزينها تبقى خضرا الأرض اللي في الصحرا»، طالما ارتبطت تلك الأغنية في أذهان المصريين خلال فترة التسعينيات من القرن الماضي بشخص كان يطل على المواطنين في برنامج صباح الخير يا مصر، عبر الفقرة الزراعية التي كانت لا تتعدى العشر دقائق، حيث كان واقفا أو جالسا مع مزارع مصري بسيط من حقله، إنه عيد حواش المذيع صاحب الـ4500 حلقة متتالية امتدت لـ26 عاما.

عيد حواش: كنت من أوائل المشاركين في رئاسة تحرير «صباح الخير يا مصر»

«الفكرة بدأت سنة 1993 لإنتاج برنامج مصري على غرار (صباح الخير يا أمريكا) وتم تكليف قطاع الأخبار في التليفزيون المصري، وكنت من أوائل المشاركين في رئاسة تحرير البرنامج، الذي كان يبث بعد التسجيل، ثم خرج بعد ذلك إلى الجمهور على الهواء مباشرة، وبعد ذلك بفترة وجيزة وقع علي الاختيار من أجل تقديم 10 دقائق في برناج صباح الخير يا مصر تستهدف الفلاح المصري»، بحسب حديث الإعلامي عيد حواش، مقدم الفقرة الزراعية ببرنامج «صباح الخير يا مصر».

يضيف حواش لـ«الوطن»: «أول 3 حلقات أثاروا ضجة كبيرة للغاية في الشارع المصري، بسبب منظر الزرع الأخضر وتلقائية المزارعين، وهذا ما أصبح نبراسا فيما بعد لمقدمي البرامج، بسبب التفاعلية مع المواطن العادي ما يؤدي إلى نجاح البرنامج».

الفقرة الزراعية كانت تذاع على جميع قنوات التليفزيون المصري

ويتابع: «وفقني الله لتقديم 4500 حلقة منذ عام 1993 حتى 2019 بشكل يومي، وبسبب تأثير هذه الفقرة، تم التوجيه بأن تذاع على جميع القنوات، كما كان البرنامج مادة للدراسات العليا حيث تم عمل رسالة ماجستير وأخرى دكتوراه نوقش خلالهما مدى تأثير الفقرة الزراعية على المزارع المصري».

واختتم حواش حديثه لـ«الوطن»: «سجلت الفقرة الزراعية في دول كثيرة حتى أنقل الخبرة الزراعية في الخارج إلى مصر سواء في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والصين وغيرها من الدول، وركزت على المعلومة التكنولوجية».