خبير إنقاذ يحذر من ارتفاع معدل الغرق خلال سبتمبر وأكتوبر بالإسكندرية

حذر الدكتور رأفت حمزة، أستاذ مساعد قسم الرياضات المائية بكلية التربية الرياضية جامعة الإسكندرية، من ارتفاع معدلات الغرق على شواطئ الإسكندرية خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، على غرار ما حدث في العام الماضي.

وقال حمزة لـ«الوطن»، إن غرق شخصين في الإسكندرية منذ أيام قليلة في شاطئ النخيل، ينذر بالخطر بتكرار حالات الغرق خلال شهري سبتمبر وأكتوبر كما حدث العام الماضي، الأمر الذي يتطلب إجراءات عدة للحفاظ على حياة المواطنين.

3 أسباب وراء ارتفاع معدلات الغرق في شواطئ الإسكندرية

وأوضح خبير الغوص والانقاذ، أن ارتفاع معدلات الغرق خلال هذين الشهرين يعود إلى 3 أسباب، أولها استمرار الموجة الحارة خلال سبتمبر وأكتوبر بسبب التغير المناخي، الأمر الذي يترتب عليه استمرار ذهاب المواطنين إلى الشواطئ من أجل الاستجمام بالتحديد مع تأجيل دخول المدارس إلى مطلع أكتوبر المقبل.

«هابات سبتمبر» تهدد حياة المصطافين

وتابع: ذهاب المواطنين إلى البحر في سبتمبر على الرغم من بدء ارتفاع الأمواج، والتي تعرف بمسمى (هابات سبتمبر)، أو ما يُعرف شعبياً بمسمى (هوجة سبتمبر)، يسبب حالات غرق لهؤلاء المصطافين في تلك الفترة.

تخفيض عدد المنقذين وراء ارتفاع معدلات الغرق

ولفت إلى أنه يمكن تدارك وقوع حالات الغرق في تلك الفترة وإنقاذ المصطافين، إلا أن تخفيض عدد المنقذين على شواطئ الإسكندرية والساحل الشمالي يفاقم من تلك الحوادث.