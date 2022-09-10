مصرع طالب غرقا في ترعة قرية «بيبان» بمحافظة البحيرة

لقي طالب مصرعه إثر غرقه في ترعة قرية «بيبان» التابعة لمركز «كوم حمادة» بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كوم حمادة العام تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة.

وورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة يفيد بمصرع شاب غرقا داخل ترعة قرية بيبان التابعة لذات المركز وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة وحرر المحضر اللازم.

تحديد هوية المتوفى

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث وفرق الإنقاذ النهري، وتم انتشال الجثمان وتبين أنها لشاب يدعى معاذ محمد أبو عطية، 17سنة، مقيم قرية بيبان بمركز كوم حمادة.

وتم حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كوم حمادة العام وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.