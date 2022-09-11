زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب غرب إندونيسيا

ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر غرب إندونيسيا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

3 زلازل تضرب إقليم «بابوا» الإندونيسي

وفي وقت سابق، ضربت 3 زلزال بقوة 6.1 و5.8 و5.9 درجة، إقليم «بابوا» الإندونيسي، فيما لم تسجل السلطات وقوع إصابات أو أضرار مادية.

وفي 15 يناير الماضي، ضرب زلزال بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر، الأجزاء الغربية من «جزيرة جاوة» الإندونيسية، ما أسفر عن تعرض مئات المباني، لأضرار، وفقا لما ذكره موقع « جاكارتا بوست» في ذلك الوقت.

وكان مركز الزلزال في المحيط الهندي على عمق 40 كيلومترًا، فيما أشارت «وكالة الأرصاد الجوية والجيوفيزياء» الإندونيسي، إلى تسجيل 5 توابع.

تضرر 1100 منزل

وتضرر ما لا يقل عن 1100 منزل و 13 مدرسة و 14 مرفقًا صحيًا و 3 مباني مكاتب حكومية و4 دور عبادة في أعقاب الزلزال