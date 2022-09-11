ربة منزل تعتدي على زوجها وتتسبب في إصابته بجرح نافذ بالصدر بسوهاج

أصيب عامل ثلاثيني بجرح جانبي نافذ بالصدر، إثر اعتداء زوجته عليه، باستخدام سلاح أبيض، بسبب خلافات زوجية بينهما، في ناحية دائرة مركز جهينة شمال غرب محافظة سوهاج، وجرى نقله إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم.

ربة منزل تعتدي على زوجها في سوهاج

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا بوصول المدعو «عبد الرحمن م ع» 30 عامًا، عامل، ويقيم دائرة مركز جهينة، إلى مستشفى سوهاج الجامعي، مصابا بجرح طعني نافذ بالصدر.

وبالفحص والانتقال إلى محل البلاغ بجهينة، وسؤال شقيقه المدعو «محمود م ع» 45 عامًا، حاصل على دبلوم زراعة، ويقيم بذات الناحية، أفاد باتهام زوجة المصاب المدعوة «صباح ع ا ا» 24 عاما، ربة منزل وتقيم بذات الناحية، بالتعدي علي زوجها بالضرب بسلاح أبيض وإحداث إصابته، بسبب خلافات زوجية بينهما.

ضبط المتهمة

عقب تقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق المختصة، تم ضبط المتهمة، وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة، وأضافت بتخلصها من السلاح الأبيض «سكين» بإلقائها في مياه أحد المصارف.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتمت إحالة الواقعة المذكورة إلى جهات التحقيق المختصة التي كلفت بسرعة تكثيف التحريات حول الواقعة.