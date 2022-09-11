تنسيق دبلوم صنايع 2022.. قائمة كليات تضم التربية والآثار والسياحة والفنادق

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قائمة تضم العديد من الكليات والمعاهد العليا والمتوسطة المتاحة لطلاب تنسيق دبلوم صنايع 2022، حيث شملت كليات: «التربية، برنامج التعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق، الآثار، والاقتصاد المنزلي».

تنسيق دبلوم صنايع 2022 يبدأ خلال أيام

وقال مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنّ تنسيق دبلوم صنايع 2022 سيبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة، عقب إعلان نتيجة المرحلة الثالثة للتنسيق ونتيجة تقليل الاغتراب، لافتا إلى أنّ جميع أعمال التنسيق تتم بصورة منتظمة وطبيعية دون أي معوقات، وجميع معامل التنسيق معقّمة تماما ضد كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على التنسيق.

تنسيق دبلوم صنايع 2022 يشمل دبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام قديم

وأكد المصدر لـ«الوطن»، أنّ تنسيق دبلوم صنايع 2022 سيتم وسط تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على أعمال التنسيق، مشيرا إلى أنّ التنسيق يشمل دبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام قديم، دبلوم المدارس الثانوية الفنية إعداد مهني، ويتم ترشيح حملة هذه الشهادات على أساس مجموع المواد التحريرية، ويشمل أيضًا دبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام مطور ودبلوم «ضعاف السمع والتلمذة الصناعية والتعليم والتدريب المزدوج والتعليم التبادلي والمجمع التكنولوجي»، ويتم ترشيح حملة هذه الشهادات على أساس المجموع الكلي للدرجات أيضا.

تنسيق دبلوم صنايع 2022.. اعرف الكليات وبرامج التعليم المتاحة

1- برنامج التعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق

- جامعة حلوان في جميع التخصصات.

2- برنامج إدارة وتشغيل المطاعم تعليم تبادلي بكلية السياحة والفنادق

- جامعة حلوان.

- جامعة الإسكندرية.

وذلك في جميع التخصصات.

3- كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي

- جامعة حلوان.

- جامعة السويس.

- جامعة سوهاج.

- جامعة بني سويف.

وذلك في جميع التخصصات.

4- كلية التربية

- جامعة حلوان في جميع التخصصات.

5- كلية الاقتصاد المنزلي

- جامعة حلوان «قسم المنسوجات الجاهزة والنسيج والجلود وبدائلها».

- جامعة المنوفية «قسم الملابس الجاهزة».

- جامعة العريش «قسم الملابس الجاهزة والنسيج».

6- كليات الآثار في الجامعات التالية

- القاهرة.

- الفيوم.

- أسوان.

- سوهاج.

- قنا.

- الأقصر.

- دمياط.

- الزقازيق.

- مطروح.

وذلك في تخصصات ترميم آثار وترميم دقيق وترميم معماري.