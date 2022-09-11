سيارات «زيرو» بسعر أقل من 200 ألف جنيه.. أبرزها «زوتي 2020»

البحث عن سيارة «زيرو» بسعر أقل من 200 ألف جنيه بها جميع الكماليات في سوق السيارات المحلية خاصة بعد أزمة الرقائق الإلكترونية التي شهدتها مصانع السيارات الكبرى وأسفر عنها تخفيض عمليات الإنتاج.

أزمة الرقائق العالمية

عبدالعاطي محمود عضو رابطة تجار السيارات قال لـ«الوطن» إنَّ سوق السيارات الجديدة شهد ارتفاعًا في الأسعار خلال الأشهر الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار الشحن والنقل بين الدول، إضافة إلى أزمة الرقائق العالمية بالمصانع الكبرى للسيارات

وتابع أنَّ أسعار السيارات في مصر تأثرت بأزمة التضخم العالمية، مستعرضًا عضو رابطة تجار السيارات أسعار المركبات الجديدة أقل من 200 ألف جنيه وتبدأ من «1000 cc».

سيارات زيرو بأقل من 200 ألف جنيه

«زوتي Z100 2020»

- نوع ناقل الحركة الخاص بالسيارة وقوة المحرك: مانيوال/ Elegent 1000 CC

- السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات المحلية: 120 ألف جنيه.

«سوزوكي التو 2021»

- نوع ناقل الحركة الخاص بالسيارة وقوة المحرك الموجود بالمركبة: مانيوال 800 CC

- السعر الرسمي المتداول للسيارة في سوق السيارات المحلية: 121 ألف جنيه.

«سوزوكي إسبريسو 2021»

- نوع ناقل الحركة الخاص بالسيارة وقوة المحرك الموجود بالمركبة: مانيوال/ فول أوبشن 1000 CC.

- السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات المحلية: 146 ألفًا و900 جنيه.

«بروتون ساجا 2021»

- نوع ناقل الحركة وقوة المحرك الخاص بالسيارة: مانيوال/ Standard1300 CC.

- السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات المحلية: 166 ألفًا و900 جنيه.

«زوتي Z300 2020»

- نوع ناقل الحركة الخاص بالسيارة وقوة المحرك : مانيوال / Luxury 1500 CC

- السعر الرسمي المتداول فى سوق السيارات المستعملة : 167 ألفًا و990 جنيهًا.

«سوزوكي ألتو 2022»

- نوع ناقل الحركة وقوة المحرك الخاص بالسيارة: مانيوال - 800 CC.

السعر الرسمي المتداول للسيارة فى السوق المحلي : 169 ألفًا و900 جنيه.

«سوزوكي سويفت ديزاير 2021»

- نوع ناقل الحركة الخاص بالسيارة وقوة المحرك: مانيوال -1200 CC.

- السعر الرسمي المتداول فى سوق السيارات المحلية: 171 ألفًا و900 جنيه.

«شانجي M50 2021»

- نوع ناقل الحركة الخاص بالسيارة وقوة المحرك: مانيوال / توب لاين 1500 CC

- السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات المحلية: 189 ألف جنيه.