عضو بمجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه يكشف أسباب غلق المحطة النووية

قال عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، إنّ سبب إغلاق محطة زابوريجيا بالكامل، يكمن في احتمال حدوث حالة طوارئ، موضحًا أن التوربينات والمفاعلات في المحطة تعمل بشكل متذبذب بسبب القصف الأوكراني المستمر، وفقا لما نقلته قناة «روسيا اليوم».

تضرر خطوط نقل الطاقة

وأرجع «روغوف» إيقاف تشغيل وحدات الطاقة في المحطة إلى اضطرار الطاقم العامل فيها لتغيير نظام عمل المفاعلات والتوربينات الخاصة بوحدات الطاقة بشكل مستمر، مشيرًا إلى أنّه نتيجة للقصف الأوكراني المستمر واحتدام القتال في منطقة زابوريجيا ومحيطها، لحقت بخطوط نقل الطاقة العديد من الأضرار الخطيرة، وهو الأمر الذي دفع الطاقم لتغيير نظام تشغيل وحدات الطاقة باستمرار، وهو أمر ضار للغاية بالنسبة لها.

وأكد «روغوف» أنّ خطوط التوتر العالي من طرف الأراضي المحررة، تضررت وانقطعت بسبب القصف المستهدف من قبل القوات الأوكرانية، منوها بأن ذلك تزامنا مع إيقاف سلطات كييف بشكل متعمد استجرار الكهرباء من المحطة إلى الأراضي الواقعة تحت سيطرتها.

وذكر «روغوف»، أنّ القوات الأوكرانية تقصف منشآت المحطة ومرافق البنية التحتية فيها وخطوط التوتر العالي، باستمرار بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ.

في وقت سابق، أعلنت سلطات المنطقة وقف عمل آخر المفاعل النووي السادس في المحطة؛ لتجنب كارثة إشعاعية.

استخدام نظام الإغلاق البارد في المفاعل السادس

وأشار «روغوف» إلى أنه تم استخدام نظام «الإغلاق البارد»، خلال وقف عمل وحدة الطاقة السادسة، وهو ما سيسمح بإعادة تشغيلها في المستقبل.

واختتم حديثه بأنّه تمّ تحويل وحدة الطاقة المذكورة إلى وضع الإغلاق البارد، ما يعني أنّها لا تنتج الكهرباء، وفي الوقت ذاته تضطر لاستهلاك الكهرباء لتبريد المفاعل، لذلك سيتم استخدام مولدات الديزل الاحتياطية لتوفير الطاقة لتبريد المفاعل.