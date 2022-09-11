القابضة للسياحة تحصل على حق انتفاع لتشغيل فندق «اللسان» برأس البر

وقّعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأحد، بروتوكول تعاون مع مرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال، والمهندس عادل والي العضو المنتدب للشركة، بشأن حصول الشركة على حق انتفاع وإدارة إحدى المباني التابعة لمحافظة دمياط بمدينة رأس البر.

استكمال الفندق وتجهيزه

وأشارت محافظ دمياط، إلى أن البروتوكول يهدف إلى استكمال المبنى وتجهيزه وتطويره وتشغيله وإدارته كفندق من مستوى ثلاثة نجوم، بمعرفة الشركة وعلى نفقتها الخاصة، أو بواسطة إحدى شركات الإدارة الفندقية، مع تخصيص منطقة شاطيئة له، لتحقيق الاستغلال الأمثل للمبنى بما يعود بالنفع على المحافظة، ووضعه كإضافة جديدة للمنظومة السياحية بالمدينة.

تشغيل فندق «اللسان» بمدينة رأس البر

وأضافت «عوض»، أنه سيتم إعداد الدراسات المطلوبة والخطة الخاصة بالتطوير لتحقيق رؤية المشروع وفقًا للمحاور المحددة، وذلك ضمن أُطر التعاون المشترك بين المحافظة والشركة القابضة للسياحة والفنادق، حيث تحقق من خلاله استكمال وتشغيل فندق «اللسان» بمدينة رأس البر ليصبح أول فندق خمس نجوم بمنطقة الدلتا.