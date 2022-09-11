أجمل أماكن الخروج في السويس.. الحديقة الفرنساوي ببورتوفيق

يقصد الآلاف من أبناء المدينة الباسلة، الحديقة الفرنساوي في منطقة بور توفيق، لما تتميز به كونها من أقدم وأجمل الحدائق والتي طالتها يد التطوير، حتى أصبحت واحة من الجمال والروعة التي يعتز بها معظم السوايسة كونهم لهم ذكريات جميلة بها، إذ يفضل كثير من الأهالي التقاط الصور التذكارية فيها لا سيما بعد حفلات الزفاف.

الحديقة لها تاريخ عريق

قال الباحث حسام الحريري في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن منطقة بور توفيق في محافظة السويس كان يطلق عليها أبناء السويس، الأرض الجديدة أو المسطح الصناعي، ونظراً لكون بور توفيق بعد حفر القناة كانت تضم العديد من الجاليات الأجنبية ومنهم العاملون في قناة السويس، ففي عام 1890 بدأت الشكاوى من العاملين برغبتهم في مغادرة السويس إلى محافظات القناة الأخرى، لعدم وجود أي وسيلة تنزه أو ترفيه، أو رعاية عامة، فقررت الشركة أن تبدأ في إنشاء نادي ومتنزه للعاملين فكلفت عام 1893 أحد المهندسين الفرنسيين بإنشاء نادي ترفيه بحري بدأ فيه بعدد من الكبائن الخشبية.

وأضاف «الحريري»، أن بعض العاملين طالبوا بتطوير المكان وإضافة حديقة، فتم البدء الفعلي في إنشاء الحديقة الفرنساوي عام 1893 على نفس المساحة ثم تم تطويرها كمكونات وأشجار عام 1926 وهي تضم أشجار موجودة منذ ذلك التاريخ

تطوير «الحديقة الفرنساوي»

قدّم اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، الشكر للفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، للمساهمة في تطوير أقدم حديقة «الحديقة الفرنساوي»، خلال افتتاح الحديقة للجمهور بعد التطوير في أكتوبر 2020.