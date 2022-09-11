السجن المشدد 15 سنة لمتهم بالاتجار في أقراص الترامادول والهيروين بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة شخص بالسجن 15 سنة، وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في الهيروين والأقراص المخدرة بدائرة قسم طهطا.

وصدر الحكم برئاسة المستشار عماد سامي، وعضوية المستشارين شريف أحمد سعيد، وأمين لظمي، وأمانة سر محمد عبد الحميد وأحمد سعد.

ترامادول وهيروين

ووردت معلومات لضباط مباحث قسم طهطا، مفادها قيام المتهم «ا. ح. م» بالاتجار في الهيروين وأقراص الترامادول، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، بأن المتهم يقوم بترويج بضاعته على الشباب وأصحاب الكيف والمدمنين وراغبي الشراء، وتم القبض عليه متلبسا وبحوزته كمية من لفافات الهيروين وأقراص الترامادول زنة 33 جراما، كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة جنايات سوهاج والتي أصدرت حكمها المتقدم.

السجن 15 سنة لـ4 متهمين بسرقة «توك توك»

وفي سياق آخر، قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهمين «ك.ع»، و«ع.ن»، و«ز. ن»، و«ع. خ» بالسجن 15 سنة لكل منهم، ووضع المتهمين الأول والثانى والثالث تحت مراقبة الشرطة، لاتهامهم بسرقة «توك توك» من المجني عليه «ب. ش» بالإكراه وتحت تهديد السلاح بدائرة مركز أخميم.