الولايات المتحدة ترسل طائرتين محملتين بأطنان من المساعدات للباكستانيين

أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الأحد، إرسال طائرتين عسكريتين محملتين بأطنان من المساعدات للباكستانيين المتضررين من الفيضانات الناجمة عن الأمطار الموسمية القاتلة في إقليم السند الجنوبي، أحد أكثر المناطق تضررا في البلاد الفقيرة، وفقا لما نقلته صحيفة «إيه بي سي» الأمريكية.

تحمل الطائرتين 70 طن من المساعدات

وقال المتحدث باسم هيئة الطيران المدني في باكستان، سيف الله، إن كل طائرة محملة بنحو 35 طنا من مساعدات الإغاثة التي سيوزعها برنامج الغذاء العالمي في المقاطعة.

وعانت باكستان من أمطار موسمية غزيرة للغاية لم تشهدها البلاد من قبل منذ عام 2010، ناتجة عن ذلك على تغير المناخ. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، العالم الأسبوع الماضي إلى عدم تجاهل تلك الأزمة البيئية الخطيرة، وأن ينظر إليها العالم على أنها تحذير من البيئة لما هو قادم.

وناشد «جوتيريش» المجتمع الدولي مرارًا وتكرارًا إلى إرسال كميات هائلة من المساعدات إلى باكستان.

رحلات إغاثة من الإمارات

وقال جوتيريش، الأحد، إن رحلتين أخريين تجلبان بضائع إغاثة من الإمارات العربية المتحدة هبطت في مطار كراتشي. وحتى الوقت الراهن، أرسلت وكالات الأمم المتحدة والعديد من الدول عدة طائرات من المساعدات، وتقول السلطات إن الإمارات العربية المتحدة كانت واحدة من أكثر المساهمين سخاء.

مقتل 1400 شخص وإصابة 13 ألفًا

وعلى جانب آخر، قتل ما يقرب 1400 شخص وأصيب نحو 13 ألف شخص وتشرد الملايين بسبب الفيضانات الغزيرة منذ منتصف يونيو، فضلا عن تدمير المياه البنية التحتية للطرق والاتصالات، وقام قائد الجيش الباكستاني، الجنرال قمر جاود باجوا، بجولة تفقدية في منطقة دادو المتضررة بشدة في السند ومحيطها يوم السبت، حيث من المتوقع أن تعاني المنطقة مزيدًا من الفيضانات بسبب ارتفاع منسوب مياه نهر السند.

وقال باجوا للصحفيين: «سيستمر الناس في المعاناة إذا لم يكن لدينا نظام تصريف وسدود، كما أن بناء السدود سيساعد في إنتاج الكهرباء والحد من التلوث وتقليل الاحتباس الحراري وأنه طُلب من مهندسي الجيش إجراء دراسة أولية»، لافتًا إلى أن العمل على مصادر طاقة بديلة أمر ضروري، ودعا أيضا إلى التخفيض التدريجي للنفط والفحم كمصادر للطاقة إلى الحد الأدنى من المستويات.