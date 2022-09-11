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القوات الأوكرانية تعلن نجاحها في دخول مدينة إيزيوم بعد الانسحاب الروسي

كتب:

أحمد عادل موسى
02:34 م | الأحد 11 سبتمبر 2022
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

 أعلنت السلطات الأوكرانية عن نجاح قواتها في دخول مدينة إيزيوم قرب خاركيف، بعد انسحاب القوات الروسية منها، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية» الإخبارية، مشيرة إلى ترك الجيش الروسي كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر خلفه أثناء الانسحاب إلى خلف نهر أوسكيل، قرب خاركيف وإيزيوم.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن القوات الأوكرانية خسرت نحو 4 آلاف قتيل، و8 آلاف جريح، خلال العمليات العسكرية الأخيرة.

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