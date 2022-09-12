«التعليم العالي» تحذر طلاب الثانوية: لا تنساقوا خلف الكيانات الوهمية

حذّر السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على التنسيق، طلاب الثانوية العامة 2022 وما يعادلها من شهادات، من الانسياق خلف مروجي الكيانات التعليمية الوهمية التي تدعي انتسابها لوزارة التعليم العالي والأعلى للجامعات والجامعات المختلفة وادعائها منح شهادات علمية موثقة دون أي سند قانوني أو تراخيص، مؤكداً أن جميع المؤسسات التعليمية المعتمدة متاحة أسماؤها عبر الموقع الإلكتروني للمجلس ووزارة التعليم العالي.

تنسيق الجامعات 2022

وأكد رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على قطاع التنسيق في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يجب على الطلاب التواصل مع الوزارة حال الاستفسار عن أي مؤسسات تعليمية معتمدة وأن الموقع الإلكتروني للتنسيق المتاح عبر بوابة مصر الرقمية هو المنفذ الوحيد لتسجيل رغبات الطلاب لاختيار الكليات.

لجان الضبطية القضائية تواجه انتشار الكيانات الوهمية

وأكد أن لجان الضبطية القضائية التابعة للوزارة تواصل عملها دون انقطاع للحد من انتشار الكيانات الوهمية والتلاعب بمستقبل الطلاب وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.