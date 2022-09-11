رئيس الوزراء: كاميرا في كل تاكسي بشرم الشيخ لمتابعته مركزيا

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّه حرص على تفقد أعمال التطوير التي تجري في مدينة شرم الشيخ، حيث شهد تطويرا نوعيا شاملا في كل شيء بشرم الشيخ، موضحا أنّ كل تاكسي في المدينة سيضم نظام تتبع، وكاميرا داخلية، لنطمئن على أنّ كل سائح أو راكب في أقصى درجات الأمن والأمان.

مدينة شرم الشيخ «ذكية»

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، في تصريحات صحفية له على هامش جولته في شرم الشيخ منذ قليل، أنّ «مدينة السلام» ستتحول لتصبح «مدينة ذكية».

منظومة التاكسي الجديدة

وأشار مدبولي، إلى تفقده منظومة التاكسيات الذكية الجديدة في شرم الشيخ، والتي تضم 717 تاكسي، وهي إجمالي سيارات الأجرة التي تعمل في المدينة، مشيرا إلى متابعة كل تاكسي عبر وحدة مركزية ترى خط سيره وتحركاته.

وأوضح أنّ هناك منظومة عداد دفع، تمكن من الدفع عبر ماكينات الكريدت كارد، مع إمكانية توجيه السائق من المبنى المركزي، متابعا: «لو في أي ملاحظة يتم التدخل بصورة فورية».