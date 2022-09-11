أهالي قرية المهدية برفح يستعدون لموسم زراعي جديد: «هنخلي الأرض خضرا»

بدأ أهالي مدينة رفح في محافظة شمال سيناء، عملية حرث الأرض، ونشر البذور استعدادًا للزراعات الشتوية في القرى، والعمل على تهيئتها لنبات أخضر جديد سواء الشعير أو اللوز أو القمح ليعود بالخير على المصريين جميعا بباقي المحافظات.

قال الحاج موسى المنيعي، أحد أهالي قرية المهدية جنوب رفح لـ«الوطن»: «جرى بالفعل حرث الأرض، والمساحات الشاسعة الموجودة، وذلك بداية لزرع المنطقة ونشر المساحات الخضراء مجددا».

عودة التيار الكهربائي

وأضاف أحمد أبو جهامة، أحد الأهالي في جنوب رفح، أن البداية بعد عودة التيار الكهربائي هي عملية الحرث، وبعدها غرس الشتلات في المساحات الخالية، وأن جميع أهالي قرية المهدية عادوا ليزرعوا أرضهم بنبات أخضر جديد، سواء شتلات اللوز أو الزيتون أو بذور القمح والشعير.

جرار زراعي لحرث الأرض جنوب رفح

وقال محمد أبو فريح من سكان المهدية، إن أهالي القرية قد استقدموا جرارا زراعيا، بالتنسيق مع مجلس مدينة رفح، لعملية الحرث، وأن عملية الحرث تتم بالتبادل بين العائلات في المساحات الموجودة، وبعد الانتهاء من قرية المهدية سوف يتم الانتقال إلى جوز أبو رعد ومنطقة الشلالفة والمنطقة الفاصلة بين المهدية وشيبانة وطريق العجراء.

بدوره أكد اللواء مصطفى محمد مصطفى رئيس الإدارة المركزية بديوان عام محافظة شمال سيناء في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه تفقد تلك المناطق، ووقف على احتياجات المزارعين، وجرى مد أهالي القرى بأعمدة كهربائية وأسلاك، وجرى بالفعل العمل على إيصال التيار الكهربائي وتشغيل الآبار.

وأضاف أنه تم التنسيق مع مديرية الزراعة على مد المزارعين بأدوات زراعية وأدوية، وشتلات وبذور، وأن المستهدف هو سرعة تحويل المنطقة إلى مساحات خضراء، وهي التنفيذ الحقيقي لسياسة الدولة والاهتمام بصغار المزارعين بشمال سيناء.