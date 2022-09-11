بدء استلام ملفات الطلاب الجدد 2022 بجامعة حلوان الأهلية

أعلنت جامعة حلوان الأهلية بدء استلام ملفات طلاب الثانوية العامة المتقدمين للالتحاق بكلياتها المختلفة للعام الجامعي 2022-2023 من خلال مكتب تنسيق الجامعات، الذين سجلوا في تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الأهلية وسددوا المصروفات الدراسية واستكلموا أوراقهم، ومن ثم البدء في تسليمهم الكارنيهات بمجرد استلام الملف.

الأرواق المطلوبة للتقديم

وأضافت الجامعة في بيانها، أن الأوراق المطلوبة للتقديم هي أصل شهادة الثانوية العامة و3 صور منها وأصل شهادة ميلاد مميكنة و3 صور منها وصورة البطاقة الشخصية لولي الأمر و8 صورة شخصية للطالب 4×6 وبطاقة الترشح و3 صور منها، وصورة البطاقة الشخصية للطالب، وطلب الالتحاق واستمارة 2 جند لجميع الطلاب الذكور واستمارة 6 جند لمواليد 2005 وما قبلها.

«رفاعي»: الجامعات الأهلية لا تهدف للربح

وفي سياق متصل، قال الدكتور حسام رفاعي، القائم بأعمال رئيس الجامعة، إن الجامعات الأهلية هي جامعات غير هادفة للربح، تقوم بتقديم مناهج أكاديمية متطورة بالتعاون بين هيئات محلية وأجنبية، إذ تهدف الجامعات الأهلية إلى المنافسة العالمية في مجال العلوم والتكنولوجيا وتنمية الثقافة، والحفاظ على الهوية المصرية وتعزيز الروابط مع الدول العربية والأفريقية، من خلال تقديم تعليم عالي يدعم الابتكار ويخلق جيل قادر على الريادة إقليميا وعالميا.

أضاف الدكتور حسام رفاعي، في بيانه، أنه جار الاستعداد بكل الطرق من أجل تجهيز البنية الأساسية وفق أعلى مستويات الجودة، وطبقا للتصميمات العالمية، وبما يتواءم مع متطلبات الجيل الرابع من الجامعات الذكية المتطورة.

وتبدأ جامعة حلوان الأهلية العام الدراسي الجديد بثلاث كليات جديدة، وهي «الهندسة وكلية الفنون والفنون التطبيقية، وكلية الإنسانيات والتجارة وإدارة الأعمال».

برامج كليات الجامعة

ونوه بأن الكليات تشمل 5 برامج جديدة، إذ تتضمن كلية الهندسة برنامجين «هندسة الأنظمة الذكية، العمارة والتصميم البيئي»، كذلك تتضمن كلية الفنون والفنون التطبيقية برنامجين وهما برنامج التصميم الداخلي البيئي، وبرنامج الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية، وتشمل كلية الإنسانيات والتجارة وإدارة الأعمال برنامج معلوماتية الأعمال والتحول الرقمي.

مصروفات برامج جامعة حلوان الأهلية

هندسة الأنظمة الذكية: 48000 جنيه.

العمارة والتصميم البيئي: 48000 جنيه.

برنامج التصميم الداخلي البيئي: 35000 جنيه.

الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية: 35000 جنيه.

برنامج معلوماتية الأعمال والتحول الرقمي مصروفات البرنامج: 35000 جنيه.