وصول جثمان الملكة إليزابيث الثانية إلى قصر هوليرود في إدنبرة

وصل الموكب الجنائزي الذي يحمل نعش الملكة إليزابيث الثانية إلى مقر إقامتها الرسمي في إدنبرة، في قصر هوليرود، بعد مغادرة بالمورال صباح اليوم.

استغرقت الرحلة إلى قصرهوليرود في إدنبرة 6 ساعات وفقًا لصحيفة الجارديان البريطانية.

وفاة الملكة إليزابيث

وسيستريح جسد الملكة الآن في قصر هوليرود في المساء، حيث سيتمكن أفراد العائلة المالكة من التعبير عن احترامهم على انفراد، وسيتم نقله يوم الاثنين إلى كاتدرائية St Giles، حيث سيتمكن الجمهور الاسكتلندي من التعبير عن احترامه.

وأعلنت بريطانيا وفاة الملكة إليزابيث عن 96 عامًا الخميس الماضي، ومن المقرر إقامة جنازة الملكة يوم الاثنين 19 سبتمبر.