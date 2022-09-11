خبير بيئي: زيادة حرارة الأرض 5 درجات مئوية في نهاية القرن الحالي

قال الدكتور عبد المسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية، إن بعض الدراسات أشارت إلى زيادة حرارة الأرض 5 درجات مئوية مع نهاية هذا القرن، وهذا أمر مفزع، مشددًا على ضرورة أن يتحرك العالم سريعًا، إذ أنه منذ 1860 وحتى 20 سنة مضت، زات درجات الحرارة 0.6 درجة مئوية، ومنذ 20 عاما وصل معدل الزيادة إلى 1.2 درجة مئوية، ومعنى ذلك أن التسارع في زيادة درجات الحرارة مستمرة مع مرور الوقت.

ارتفاع مستوى البحار والمحيطات له أخطار عديدة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج «غرفة الأخباextra ر»، الذي يُعرض على شاشة «news»، أن العالم كله يتسارع لكي يكون الحد الأقصى لارتفاع درجات الحرارة 1.5 درجة، ولكن مع الدراسة التي تشير إلى أن الزيادة ستكون 5 درجات هذا يعتبر كارثة، موضحًا أنه رغم أن منطقة الشرق الأوسط من المناطق التي لا تزيد من نسبة ثاني أكسيد الكربون بدرجة كبيرة، ولكن هي الأكثر تضررًا إذا حدث زيادة في درجات الحرارة.

كثر المناطق تضررا نتيجة ارتفاع درجات الحرارة

أوضح أن منطقة الشرق الأوسط والخليج وأفريقيا من أكثر المناطق تضررا نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، والذي يتبعه زيادة في مستوى البحار والمحيطات، لافتا إلى أن ارتفاع مستوى البحار والمحيطات له أخطار عديدة، منها ارتفاع نسبة مياه الشواطئ ما يؤدي إلى اللجوء البيئي.