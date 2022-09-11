لينك بطاقة الترشيح للكليات 2022.. و4 خطوات لطباعتها

يترقب طلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2022، نتيجة التسجيل، بعد انتهاء تسجيل الرغبات يوم الجمعة الماضية 9 سبتمبر، وتعلن نتيجة المرحلة الأخيرة من تنسيق الثانوية العامة غدا، لذلك ترتفع عمليات البحث عن لينك بطاقة الترشيح للكليات 2022 حيث أنها من الأوراق المطلوبة للتقديم للكليات.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع «الوطن» في إطار الخدمات التي يقدمها في مجال أخبار التعليم، لينك بطاقة الترشيح للكليات 2022 وخطوات طباعتها، بعد ظهور نتيجة المرحلة الثالثة لتنسيق الثانوية وذلك في السطور التالية:

لينك بطاقة الترشيح للكليات 2022

ويمكن للطلاب الراغبين في طباعة بطاقة الترشيح حتى توضع مع باقي الأوراق المطوبة للتقديم للكليات أو المعاهد بعد إعلان النتيجة، من خلال موقع تنسيق الجامعات 2022 التابع لوزارة التعليم العالي.

خطوات طباعة بطاقة الترشح 2022

بعد ظهور نتيجة المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات يجب على الطالب اتباع الآتي:

- الدخول على موقع تنسيق الجامعات التابع لوزارة التعليم العالي.

- سيطلب من الطالب ادخال رقم الجلوس الخاص بالطالب والرقم السري.

- لتظهر بعدها نتيجة الكلية أو المعهد الذي تم انتساب الطالب اليها.

- في نهاية النتيجة سيمكن طباعة بطاقة الترشيح.

الأوراق المطلوبة للتقديم إلى الكليات

وبعد الظهور على نتيجة المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات 2022، سيكون على الطالب تجهيز بعض المستندات والأوراق وهي كالآتي:

- تجهيز استمارة الترشيح من موقع التنسيق الإلكتروني، وفي تلك الحالة يجب على الطالب التأكد من أن الاسم والمجموع والكلية المُرشّح لها واضحة تمامًا باستمارة الترشح المطبوعة، ويتم تقديم 3 صور منها.

- شهادة ميلاد مميكنة للطالب بالإضافة إلى 3 صور منها.

- احضار 6 صور شخصية بخلفية بيضاء مقاس 4×6.

- صورتين من البطاقة الشخصية للطالب والأصل للاطلاع فقط.

- للطلاب الذكور يتم إحضار نموذج 2 جند للطالب.

يشار إلي أن مكتب التنسيق يتابع أعمال نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022، وتوزيع الطلاب، وفقا لدرجاتهم على الكليات والمعاهد للعام الدراسي 2022-2023.