الحد الأدنى لكلية الآداب انتساب موجه 2022 بتنسيق المرحلة الثالثة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ قليل، الحدود الدنيا لنتيجة تنسيق المرحلة الثالثة لكليات الآداب انتساب موجه للكليات المتبقية من المرحلة الثانية، موضحة أن المرحلة الثالثة هي نهاية الحدود الدنيا للكليات المختلفة على مستوى الجامعات المصرية، وبدءاً من غد الثلاثاء سيتم إتاحة تنسيق مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة والمرحلتين الأولى والثانية، وذلك وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات.

الحد الأدنى لكليات الآداب انتساب موجه 2022

وتستعرض «الوطن»، من خلال النقاط الآتية الحد الأدنى لكليات الآداب انتساب موجه لطلاب الثانوية العامة 2022 شعبة علمي المرشحين من تنسيق المرحلة الثالثة 2022:

الحد الأدنى كليات الآداب

آداب انتساب موجه حلوان: 245.0 درجة.

آداب انتساب موجه الفيوم: 244.0 درجة.

آداب انتساب موجه بنات عين شمس: 244.0 درجة.

آداب انتساب موجه دمياط: 244.0.

آداب انتساب موجه بور سعيد: 244.0.

آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية: 244.0.

آداب انتساب موجه بني سويف: 243.0.

آداب انتساب موجه أسوان: 243.0.

آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه السويس: 243.0.

آداب انتساب موجه العريش: 242.0.

آداب انتساب موجه أسيوط: 242.0.

آداب انتساب موجه المنيا: 242.0.

آداب انتساب موجه جنوب الوادي: 242.0.

آداب انتساب موجه سوهاج: 241.0. درجة

آداب انتساب موجه الوادي الجديد: 241.0 درجة

وفي السياق ذاته، تواصل الجامعات الحكومية استعداداتها لاستقبال طلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2022 المرشحين للكليات بدءاً من الأسبوع المقبل وفقاً للضوابط والقواعد التي تحددها الجامعات والكليات المختلفة، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.