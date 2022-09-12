رسالة مؤثرة من شقيقة إيمان خيري في ذكرى وفاتها الأولى: «قلبي اتخلع مني»

أحيت شقيقة الراحلة إيمان خيري، ابنة الكاتب الكبير خيري شلبي، ذكرى رحيلها الأولى، بكلمات مؤثرة ، قالت فيها إنها تفتقدها منذ وفاتها، وأن الحياة بدونها «صعبة».

ورحلت إيمان خيري عن عالمنا مثل هذا اليوم من العام الماضي بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وكتبت ريم شلبي منشورًا عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلة: «زي النهاردة من سنة، أنا قلبي اتخلع من صدري ومرجعش تاني.. مبقاش فيه حاجة ليها معنى ولا طعم، لمتنا اتبعترت، وضحكتنا سكنتها الأحزان؛ سنة بنحاول نصدق مش عارفين، سنة مستنيين رجعوها من السفر، بقول بكرة تشتاق وترجع، أكيد ميهونش عليها فراقنا».

وأضافت: « بفتكر في كل لحظة عينها وهس بتقول لي أنا شوفت الموت بعينى ياريم.. كلنا هنموت مرة واحدة وهي ماتت مليون مرة.. ماتت من الخضة على نفسها.. ماتت من الخوف لما عرفت مرضها.. ماتت من الرعب على ولادها الصغيرين اللى روحهم فيها».

واستطردت: «ماتت من الشوق من قبل ما تفارق.. وماتت من الألم وهما فاتحين بطنها أكتر من 4 شعور بيطلعوا في حاجات ويدخلوا في حاجات.. كنا بنتمنالها الراحة بس مكناش نعرف إن راحتها في فراقنا».

رحيل إيمان خيري

ورحلت إيمان خيري، ابنة الكاتب الكبير خيري شلبي، بعد صراع مع المرض، ودخولها المستشفى مؤخرا، وخضوعها لبرنامج علاج مكثف، حيث بدأت معاناتها مرض السرطان منذ أبريل 2020، حيث شعرت إيمان بآلام في البطن، وشخصها الطبيب بأنها تعاني من التهاب في الزائدة الدودية.

محطات في حياة إيمان خيري

إيمان خيري شلبي ممثلة، تخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية، وعملت معدة بقناة النيل الثقافية، وهي الابنة الصغرى للكاتب الروائي خيري شلبي، وشقيقة كلا من الكاتب والصحفي زين العابدين خيري والمخرج السينمائي إسلام خيري وريم خيري بالهيئة الوطنية للإعلام، وزوجة الكاتب والصحفي حاتم حافظ.

شاركت بالتمثيل في بعض الأعمال الفنية منها مسلسل «الوتد» في 1996، ومسلسل «القضاء في الإسلام» 1997، ومسلسل «الكومي» 2001.