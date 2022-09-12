«القوى العاملة»: صرف 2.1 مليار جنيه إعانات طوارئ لـ420 ألف عامل

كشف مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، في اجتماعه اليوم الإثنين بديوان عام الوزارة، برئاسة حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، عن أنّ المبالغ التي تم صرفها من الصندوق منذ تأسيسه في يونيو 2002 وحتى نهاية يونيو 2022، بلغت مليارين و148 مليونا و600 ألف جنيه، استفاد منها 420 ألفا و477 عاملًا بـ3947 منشأة.

في بداية الاجتماع، رحب وزير القوى العاملة، ورئيس مجلس إدارة الصندوق حسن شحاتة، في أول رئاسة له للصندوق بعد توليه حقيبة وزارة القوى العاملة، بالحضور، وبالأعضاء الجدد، مؤكدا أهمية دور الصندوق، في دعم العاملين المتضررين بالمنشآت المتعثرة، موضحا حرصه على تنفيذ أهداف الصندوق في دعم الشركات المتعثرة، ومساندة العمال الذين تتعثر منشآتهم في صرف أجورهم، واتخاذ الإجراءات للتحقق من المعلومات بشأن تلك الشركات.

مناقشة بنود صندوق إعانات الطوارئ للعمال

واستعرض محمد البدوي، أمين عام الصندوق، نبذة عن أعمال الصندوق وأوجه موارده، وبحث حالة بعض الشركات والمنشآت وأوضاع العاملين بها، كما ناقش المجلس مجموعة من البنود، أهمها «التقرير المعد عن السنة المالية المنتهية فى 30-6-2022، واعتماد القوائم المالية وإرسالها للجهاز المركزي للمحاسبات، ومناقشة الموازنة التقديرية لمصادر واستخدامات أموال الصندوق، ومناقشة بعض البنود التنظيمية».

أهداف صندوق إعانات الطوارئ

وأوضح المجلس، أنّ صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة منشأ بغرض مساندة المنشآت التي تتوقف عن صرف أجور عمالها، بسبب ظروف اقتصادية ألمت بها لتخطي الأزمات واستمرار الإنتاج، وبالتالى زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعويض العمال فى المنشآت المتعثرة وغير القادرة على صرف أجورهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة.

حضر الاجتماع من أعضاء مجلس إدارة الصندوق: محمد البدوي الأمين العام، محمد جبران ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، محمد يسري من ذوي الخبرة، خالد أبوبكر ممثل عن وزارة القوى العاملة، مؤمن أحمد ممثل الاتحاد العام للصناعات، إيهاب عبدالعاطي مستشار وزير القوى العاملة، محمد عطية ممثل الاتحاد العام للغرف التجارية، منال عبدالعزيز ممثل عن الوزارة، وجدي عبد الغني ممثل الاتحاد المصري للغرف السياحية، خالد عبد اللطيف عيش ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عمرو كمال ممثل وزارة قطاع الأعمال العام، محمد عبد ربه ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ميرفت عبدالسلام ممثل وزارة التضامن الاجتماعي، أمانه سر المجلس: عبدالمنعم عبدالفتاح، من ذوي الخبرة.