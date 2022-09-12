أعلنت وزارة التعليم العالي، منذ قليل، ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة، والتي منحت طلاب الثانوية العامة فرصة للالتحاق بـ معهد القاهرة الجديد للعلوم الإدارية والحاسب الآلي بالتجمع الأول.

ويبحث الطلاب وأولياء الأمور خاصة، عن مصروفات معهد القاهرة الجديد للعلوم الإدارية والحاسب الآلي بالتجمع الأول، لحساب ميزانيتهم ومعرفة هل سيكون ملائم لظروفهم والتحاق أبنائهم به أم لا.

مصروفات معهد القاهرة الجديد للعلوم الإدارية والحاسب الآلي بالتجمع الأول

وفي هذا الصدد، وفي إطار بحث المواطنين بعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة، تستعرض «الوطن» في السطور التالية، مصروفات معهد القاهرة الجديد للعلوم الإدارية والحاسب الآلي بالتجمع الأول.

وجاءت، وفقا لما ذكرته الصفحة الرسمية للمعهد على «فيس بوك»، كما يلي:

إدارة أعمال بـ9000 جنيه على 3 أقساط شامل الكتب والكارنيه.

نظم ومعلومات إدارية 9000 جنيه على 3 أقساط شامل الكتب والكارنيه.

تسويق وتجارة خارجية 7400 جنيه على 3 أقساط شامل الكتب والكارنيه.

ويكون نظام الدفع في القسط على 3 أقساط، وفقا لما ذكره الموقع الرسمي الإلكتروني لمعهد القاهرة الجديدة.

معهد القاهرة الجديدة

يذكر أن معهد القاهرة الجديدة العالي للعلوم الإدارية والحاسب الآلي، تم إنشاءه بالمجاورة السابعة، التجمع الأول، بمدينة القاهرة الجديدة، التابع لجمعية العلم الحديث للثقافة (أكاديمية عين شمس سابقاً)، بقرار وزاري رقم 843، بتاريخ 9 يونيو لعام 2002.

ويتكون المعهد من 3 شعب:

- شعبة نظم المعلومات الإدارية.

- شعبة الإدارة باللغة العربية (تجارة عربي) وشعبة الإدارة باللغة الإنجليزية (تجارة إنجليزي).

- شعبة التسويق والتجارة الخارجية.

ويتم قبول الطلاب بالمعهد عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، وتصل مدة الدراسة بالمعهد إلى 4 سنوات دراسية، يمنح من يجتازها درجة البكالوريوس في شعب التخصص.