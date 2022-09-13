في نقاط.. تفاصيل دورات المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة المجانية

أتاح المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، عددا من الدورات المختلفة، في عدد من المجالات المختلفة، داخل المقر الرئيسي بالقاهرة، وقاعات التدريب المنتشرة داخل المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير النظامية، وذلك بالتعاون مع وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

وأعلن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، عبر الصفحة الرسمية له، على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، مواعيد وتفاصيل الدورات المجانية المتاحة خلال هذه الأيام.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، تفاصيل ومواعيد الدورات المجانية، وفقا للمركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج.

تفاصيل ومواعيد دورات المركز المصري الألماني

1- تدريب «توليد فكرة مشروعك»:

يعد هذا التدريب من أهم التدريبات، التي يتيحها المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، والذي يهتم بعرض خطوات وأساليب التفكير فى مشروع خاص للشباب، ويؤهلهم لسوق العمل.

حيث يساعد هذا التدريب الشباب الراغبين فى عمل مشروع، من بداية الطريق، أي بداية من التفكير فى فكرة المشروع، ومن ثم تطويرها والتخطيط لها وتنفيذها فى النهاية.

ووفقا للمركز يبدأ هذا الكورس من 20 إلى 22 سبتمبر من الساعة 10 صباحا ل 5 مساء.

وعن آلية التقديم فى هذا الكورس، أوضح المركز عبر صفحته الرسمية، أنه للتسجيل ولأي استفسارات، ييمكن التواصل مع المركز فورا، عبر أرقاه الهواتف التالية: 01202744565/ 0227519410.

2- تدريب «كيفية بدء مشروعك الخاص»:

وفقا للصفحة الرسمية للمركز، عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، سيكون من 17 إلى 19 سبتمبر من الساعة 10 صباحا ل 5 مساء

وللحجز والاستفسار عن هذه التدريبات، يمكن التواصل مع المركز من خلال الاتصال على 01275989064، وذلك أثناء مواعيد العمل من الأحد إلى الخميس من الساعة 9.30 صباحا وحتى 3.30 عصرا.