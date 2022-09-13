حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 13-9-2022 عاطفيا ومهنيا

«هناك تنافر وعوائق في الصحة والعمل لمولود برج الحمل اليوم الثلاثاء، وذلك مع الشريك ، نظرا لوجود تشويش فى محور البرج، لهذا يجب ان تكون حذر حتى لا تخسر الكثيرا »هذا ما كشفت عنه خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد بخصوص توقعاتها وحظك اليوم لمواليد برج الحمل اليوم ، حيث ان مولود هذا البرج لا يستسلم بسهولة، نظرا لانه من الشخصيات المحبة للسفر والمغامرات، ويسعى لمعرفة كل ما هو جديد، كما أنّه شخص فنانً ومبدعًا ، ولا يحب الروتين.

ووفق خبراء الفلك والابراج، فهناك عيوب لموليد برج الحمل، حيث انه تسيطر عليه ومن بينها وأبرزها أنه سريع الغضب، ولا يسيطع ان يسيطر على نوبات غضبه، كما انه يميل إلى المجادلة وحب السيطرة على الحوار.

واليوم الثلاثاء 13 سبتمبر 2022، لذا نوضح من خلال التقرير التالي، حظك اليوم لمولود برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل مهنيا

تؤكد لك الافلاك اليوم ، أن القمر يتنافر مع كوكب نبتون وذلك في منزلي الصحة ، لذا من المهم اليوم الثلاثاء أن تنظم أفكارك وجهودك شكل مستمر، كما يجب أن تعتني اليوم بصحتك، وانتبه لحقوقك، وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيا

وفق توقعات حظك اليوم الذي كشفت عنه خبيرة الفلك عبير فؤاد، على الصعيد العاطفي، مؤكدة الشريك والعائلة، لذا يجب أن تعلم أنك اليوم قد تشعر بالتشوش، لهذا يجب أن تتأنى في أقوالك مع من حولك، وفق حظك اليوم.