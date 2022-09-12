تعرف على تنسيق معهد الجيزة العالي للعلوم الإدارية بطموه الجيزة

حدّدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحد الأدنى لتنسيق معهد الجيزة العالي للعلوم الإدارية بطموه في الجيزة، ضمن إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية، للقبول بالجامعات للعام الدراسي الجديد.

وأضافت الوزارة عبر موقعها الرسمي، أن الحد الأدنى لـ معهد الجيزة العالي للعلوم الإدارية بطموه في الجيزة 222.0 درجة، مؤكدة أنه يمكن الحصول على نتيجة المعهد من موقع التنسيق الإلكتروني برقم الجلوس والرقم السري.

الحدود الدنيا لتنسيق المعاهد

- عالي دارسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية 222.0 درجة.

- معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة 222.0 درجة.

- القاهرة العالي لغات وترجمة بالمقطم لنظم المعلومات الإدارية 221.0 درجة.

- طيبة العالي شعبة إدارة أعمال ومحاسبة المعادي 221.0 درجة.

- العالي للحاسب ونظم المعلومات شعبة إدارة تجمع خامس 221.0 درجة.

- الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام شعبة إدارة الأعمال 221.0 درجة.

- معهد العجمي العالي للعلوم الإدارية 220.0 درجة.

- معهد عالي خدمة اجتماعية كفرالشيخ بمصروفات 220.0 درجة.

- الفراعنة العالي إدارة أعمال 220.0 درجة.

- معهد عالي خدمة اجتماعية بكفر صقر شرقية 220.0 درجة.

- معهد عالي تعاون زراعي شعبة نظم معلومات زراعية شبرا الخيمة 220.0 درجة.

- طيبة العالي بالمعادي لنظم المعلومات الإدارية 220.0 درجة.

- العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ 220.0 درجة.

- معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الآلي بالتجمع الأول، شعبة نظم، 220.0 درجة.

- العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدارة أعمال 219.0 درجة.

- المعهد العالي شعبة إدارة أعمال تجمع خامس 219.0 درجة.

- معهد أكتوبر العالي للاقتصاد 219.0 درجة.

- العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول 219.0 درجة.

- معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الآلي بالتجمع الأول، شعبة التسويق، 219.0 درجة.

- المعهد العالي لنظم التجارة الإلكترونية سوهاج، شعبة نظم، 219.0 درجة.

- تربية رياضية بنين مدينة السادات 219.0 درجة.

- المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة 219.0 درجة.

- المتوسط للخدمة الاجتماعية بسوهاج 219.0 درجة.

- الجزيرة العالي للاتصال والإعلام بالمقطم 218.0 درجة.

- المتوسط للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ 218.0 درجة.

- معهد الجيزة العالي للعلوم الإدارية بطموه جيزة شعبة نظم معلومات 218.0 درجة.

- الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم 218.0 درجة.

- العالي دراسات متطورة بالهرم ش تجارة ومحاسبة 218.0 درجة.

- معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم 218.0 درجة.