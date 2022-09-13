أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 13-9-2022 في مصر

استقرت أسعار الدواجن في المحلات الوقت الحالي، حيث يهتم قطاع كبير من المواطنين بمتابعة أسعار الداوجن بانواعها المختلفة البلدي والبيضاء لأهميتها في البيوت المصرية، والفوائد المختلفة التي تمدها للجسد.

تقدم «الوطن»، أسعار الدواجن بأنواعها المختلفة في الأسواق وفق الجولة التي تقوم بها في المحلات صباحا وذلك على النحو التالي:

سعر الفراخ البلدي

اختلفت أسعار الدواجن، حيث سجل سعر الكيلو من الفراخ البلدي 50 جنيها للعتاقي و58 جنيها للبدارة، وتراوح سعر الفرحة البلدي بين 80 جنيها و110 جنيهات.

سعر الفراخ البيضاء

تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء بين 35 جنيها و38 جنيها حيث وصل سعر الفرخة الواحدة 80 جنيها باختلاف الوزن، كما سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزرعة 32 جنيها وفق الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية.

سعر البانيه في الأسواق

تراوح سعر كيلو البانية بين 80 جنيها حتى 88 جنيها، في المحلات.

سعر الدواجن الساسو

سجل سعر كيلو الفراخ الساسو 39 جنيها ووصل سعر الفرخة بين 60 جنيها حتى 90 جنيها.

سعر البط اليوم

تراوح سعر كيلو البط بين 55 جنيها و65 جنيها، كما وصل سعر أجنحة الدجاج 28 جنيها.

أسعار البيض في الأسوق

وتراوح سعر كرتونة البيض البلدي والأحمر والأبيض في الأسواق بين 72 جنيها و75 جنيها، حيث أن سعر كرتونة في المزراع سجل 66 جنيها للبيض الأبيض و67 جنيها للبيض الأحمر ليصل للمستهلك بهذا السعر وسجل سعر البيضة الواحدة بين 2.15 جنيه حتى 2.50 جنيه، وذلك وفق الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد الحوفي أستاذ علوم الأغذية بجامعة عين شمس أكد في تصريح سابق لـ«الوطن»، أن الكمية المسموح بتناولها يوميا للشخص السليم بيضة واحدة ويجب طهيها جيدا، حيث أن الإكثار من تناول البيض وطريقه وطهيه بطريقة خاطئة قد يتسبب في الإصابة بالجلطات.