تنسيق المعهد العالي للدراسات التعاونية والإدارية.. تعرف على الحد الأدنى

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحد الأدنى لتنسيق المعهد العالي للدراسات التعاونية والإدارية بالمنيرة، مؤكدة أنه لطلاب الشعبة الأدبية في الثانوية العامة 238 درجة، ويمكن الحصول على نتيجته من موقع التنسيق الإلكتروني.

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق المعهد العالي للدراسات التعاونية والإدارية

- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

- يدخل الطالب على تنسيق الثانوية العامة.

- يكتب الطالب رقم جلوسه.

- يكتب الطالب الرقم السري.

- يطبع الطالب بطاقة الترشيح.

وفي سياق متصل، حددت الوزارة عبر موقع التنسيق الإلكتروني المعاهد التي تقبل طلاب الشعبة العلمية «علوم ورياضة» وهي كالتالي:

- العالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت شعبة نظم معلومات إدارية بـ212 درجة.

- طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم بـ212 درجة.

- القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية بـ212 درجة.

- العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول 212بـ درجة.

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة إدارة بـ212 درجة.

- العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول بـ211.5 درجة.

- العالي تسويق شعبة تسويق تجمع أول بـ211 درجة.

- العالي خدمة اجتماعية 6 اكتوبر بـ211 درجة.

- معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية بـ211 درجة.

- العالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي بـ211 درجة.

- معهد الوادي العالي للعلوم الأدارية قسم علوم مصرفية واستثمار بـ211 درجة.

- الجزيره العالي للاتصال والاعلام بالمقطم بـ211 درجة.

- معهد الألسن العالي شعبة سياحة وفنادق مدينة نصر بـ211 درجة.

- المعهد العالي تعاون زراعي شعبة تربوية شبرا الخيمة بمصروفات بـ210 درجة.

تنسيق المعهد العالي للدراسات التعاونية والإدارية.. قائمة المعاهد لطلاب الثانوية

- المعهد العالي خدمة اجتماعية القاهره بمصروفات بـ210 درجة.

- معهد عالي خدمة اجتماعية كفرالشيخ بمصروفات 210 درجة.

- معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة إدارة الأعمال بـ210 درجة.

- الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد وإدارة ومحاسبة بـ210 درجة.

- العالي سياحة وفنادق 6 أكتوبر بـ210 درجة.

- المصري العالي سياحة وفنادق بمصر الجديدة بـ210 درجة.

- المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر صقر شرقية بـ210 درجة.

- العالي النوعية سياحة وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديدة بـ210 درجة.

- المتوسط للخدمه الاجتماعية بالإسكندرية طالبات بـ210 درجة.

- المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى بـ210 درجة.

- المعهد العالي للإدارة بالمحلة الكبرى بـ210 درجة.

- معهد الوادي العالي للعلوم الأدارية قسم تسويق وادارة اعمال بـ210 درجة.

- الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم بـ210 درجة.

- العالي دراسات نوعية سياحة وفنادق الجيزة بـ210 درجة.

- مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة إدارة ومحاسبة بـ210 درجة.

- النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة بـ210 درجة.

- معهد أكتوبر العالي للاقتصاد بـ210 درجة.

- العالي خدمة اجتماعية المنصورة بـ210 درجة.

- الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم بـ210 درجة.

- معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية بـ210 درجة.

- معهد الوادي العالي للعلوم الأدارية قسم محاسبة بـ209.5 درجة.

- الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية بـ209 درجة.

- معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية شعبة محاسبة بـ209 درجة.

- المعهد العالي للسياحة والفنادق بمدينة بدر بـ209 درجة.

- معهد عالي تعاون زراعي شبرا الخيمة بمصروفات بـ209 درجة.

- العالي للعلوم الادارية بلقاس بالدقهلية بـ209 درجة.

- العالي للخدمة الاجتماعية أسوان فرع قنا بـ208 درجة.

- العالي للخدمه الاجتماعية بنها بـ208 درجة.

-معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية شعبة نظم معلومات بـ208 درجة.

- المعهد العالي لتكنولوجيا النقل وردان الجيزة بـ208 درجة.

- المتوسط للخدمة الاجتماعية بأسوان بـ208 درجة.

-النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة بـ207 درجة.