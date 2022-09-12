برلماني: الدولة تسير بخطوات ثابتة لتطوير وإصلاح منظومة التعليم

أكد الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن الدولة تسير بخطوات ثابتة نحو تطوير وإصلاح منظومة التعليم قبل الجامعي، ووضع حلول جذرية للمشكلات التي تواجه المنظومة.

وأشار حسام المندوه في بيانه، إلى أن كثافة الفصول واحدة من التحديات الضخمة التي تواجه عملية تطوير التعليم، والدولة متمثلة في الأجهزة التنفيذية لا تدخر جهدا في التغلب على تلك المشكلة، والتوسع في إنشاء المدارس الجديدة، إذ وافق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على تخصيص مساحة 148 ألف و147متر مربع، لإقامة 41 مدرسة جديدة بالجيزة لمواجهة الكثافات المرتفعة في المدارس الحكومية.

أضاف أن قطع الأراضي التي خصصها اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بعد موافقة رئيس الوزراء تقع في شارع ترسا ومحور عمرو بن العاص بحي الطالبية، وفي شوارع الهرم والعمدة المتفرع من المنصورية والمريوطية واللبيني والمنشية بحي الهرم، وشوارع أحمد إبراهيم والمساكن والشهيد أحمد حمدي وحمادة الضمراني والحلواني وعبد الرحمن هريدي ورشاد الشيمي والملكة والعمدة، وترعة عبد العال بحي بولاق الدكرور.

تقليل الكثافات الطلابية بالمدارس

وأكد أن الكثافة الطلابية في تلك المناطق مرتفعة، وأن المدارس الجديدة ستساهم في تنفيذ خطة الدولة نحو تطبيق أحدث النظم والوسائل في التعلم، وتقليل الكثافات الطلابية بالمدارس، موضحا أن تخصيص تلك الأراضي من شأنه حل العديد من المشكلات التي تعاني منها العملية التعليمية، وتخفيف العبء على المدارس القائمة.

تعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات

ووجه عضو لجنة التعليم بمجلس النواب الشكر للقيادة السياسية على الاهتمام والدعم المقدم للتعليم قبل الجامعي، والسعي الدؤوب لحل المشاكلات التي تواجه ذلك القطاع، وعلى رأس تلك المشكلات العجز في أعداد المعلمين، وهي المشكلة التي تعمل الدولة على حلها بشجاعة من خلال قرار تعيين 150 ألف معلم على مدار خمس سنوات كل عام 30 ألف معلم.

ومن المقرر أن يبدأ العام الدراسي الجديد باستلام 30 ألف معلم جديد العمل في مرحلة رياض الأطفال، وفق المسابقة التي يديرها جهاز التنظيم والإدارة.

وكلف محافظ الجيزة السكرتير العام للمحافظة ورئيس جهاز أملاك الدولة بالمحافظة ومدير هيئة الأبنية التعليمية للبدء في إجراءات تنفيذ المشروعات المقررة لسرعة الانتهاء منها، ودخولها الخدمة خلال الجدول الزمني المحدد لها لتحقيق الاستفادة للمواطنين، نظرا لأهميتها في تحسين جودة الخدمات المقدمة.