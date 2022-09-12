اقرأ في عدد الوطن غدا.. نواصل حملة رصد التغيير «كل الأماني ممكنة»

تقرأ في عدد جريدة «الوطن»، الصادر غدًا الثلاثاء 13 سبتمبر، عددًا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة.

الصفحة الأولى:-

- «الوطن» تنشر سلسلة حوارات مع مقرري ومساعدي المحاور واللجان

- يبدأ مرحلة «الكل له دور»

- «الطماوي»: نستمع إلى كل أصحاب الرؤى ونرد عمليا على كل الأكاذيب

- «عبدالغني»: وجود بعض الحاصلين على عفو رئاسي ضمن لجان الحوار دليل جدية الدولة

- «داوود»: سنطالب بتعديل قانون الانتخاب واعتماد القائمة النسبية دعماً للأحزاب

- «البدوي»: نحتاج إعادة تنظيم العمل الأهلي

- د. أحمد عبد الظاهر يكتب: نحو قانون متوازن للأسرة.. بيت الطاعة

- «السيسي» يوجِّه بسرعة انتهاء مشروعات ميكنة الخدمات الحكومية وإتاحتها للمواطنين

- «كل الأماني ممكنة».. سكان العشوائيات يودّعون المناطق الخطرة لصالح «حياة آمنة»

- نشرات متخصصة لـ«المتحدة» للرد على الشائعات عبر «إكسترا نيوز»

- «المركزية الأمريكية»: قناة السويس شريان حيوي للعالم

- التنسيق: إعلان نتيجة المرحلة الثالثة.. وبدء تقليل الاغتراب

- الحكومة تنفى الاستغناء عن معلمي المدارس الحكومية من غير خريجي «التربية»

- «كوريلا» يشيد بالرؤية المصرية لتطوير «المجرى الملاحي»

- محافظ جنوب سيناء: حجوزات المشاركين بدأت تنهال على فنادق شرم الشيخ

- 27 مشروعاً لتحويل المدينة خضراء والإشغالات ستصل إلى 100%

الصفحة الثانية:-

- «الإسكان»: حملات لمواجهة العشوائية في 9 مدن جديدة وإجراءات قانونية عاجلة لردع المخالفين

- «الجزار»: 12 قراراً وزارياً لإزالة مخالفات البناء والتعديات بالساحل الشمالي الغربي

- توجيهات بسرعة الانتهاء من إنشاءات مستشفى الفيوم الجديد

- «القصير» يبحث تنمية الثروة السمكية مع وفد «الدولي للأسماك»

- «توفيق» يبحث تبادل المعلومات عن الإرهاب مع «تشى هين»

- ضبط 6 أجانب بحوزتهم 15 طن ذهب بمرسى علم

- تحرير 3 قضايا اتجار في المخدرات

- وزير الداخلية لمسئول سنغافوري: حريصون على الارتقاء بالتعاون الأمني

- الإسكندرية ومطروح تستعدان مبكراً لاستقبال موسم الشتاء والنوات

- تطهير مخرات السيول ورفع كفاءة المعدات ومراجعة صلاحيتها

- المحافظات تجنى «القطن»: 5 آلاف فدان زيادة بالغربية

- القوات المسلحة: دورة لتأهيل عناصر نسائية لـ«حفظ السلام»

- «أبو شادي»: 19 حلقة للمزادات والقنطار بـ6155 جنيهاً.. و«صميدة»: «رزقي أنا والعمال على الله»

- رئيس «جهاز الاتصال»: علاقاتنا قوية.. و«هيروشى»: مصر محرك رئيسي لتعزيز السلام

- فرحة المزارعين بمحصول القطن

- المشاركات في الدورة التدريبية مع قيادات بالقوات المسلحة والسفير الياباني

الصفحة الثالثة:-

- «الكهرباء»: شراكة مع «سيمنز» لتدشين مراكز تحكم حديثة

- «حمزة»: التحكم يتم آلياً دون تدخل بشرى لضمان صحة قراءة الاستهلاك

- الحكومة: تعميق الصناعة الوطنية على أجندة المؤتمر الاقتصادي

- تعاون بين «حياة كريمة والبريد» لصرف إعانات شهرية للأكثر احتياجاً

- «مدبولي»: ورقة عمل من اتحاد الصناعات تتضمن إجراءات محددة للنهوض بالقطاع

- المبادرة الرئاسية تخدم أكثر من 58 مليون مواطن في مختلف قرى الريف المصري

- وزير النقل يتابع تنفيذ المرحلة الثانية من توسعة «الدائري»

- ربط مواقف الميكروباص بمحطات الأوتوبيس الترددي للقضاء على المواقف العشوائية

- «التجارة»: نعمل على تحقيق التكامل الاقتصادي خلال رئاسة «الكوميسا»

- «العدل والبيئة»: «السيسي» يدعم مشروعات مواجهة تغير المناخ

- «الوزير» يتابع تنفيذ المرحلة الثانية من توسعة الطريق الدائري

- «سمير»: منتدى البحوث يبرز أهمية التجارة والتنافسية في تعزيز اقتصادات دول التجمع

- «التضامن»: تلقينا 9900 طلب تطوع للعمل بـ«COP27».. واختبارات لاختيار 1000 متطوع

- «المركزي»: مذكرة تفاهم لاستضافة اجتماعات «بنك التنمية الأفريقي»

- مارسيل كولر: فخور بتدريب النادي الأهلي وهدفي حصد البطولات لإسعاد الجماهير

- «فضل» طبيب يهب نفسه لخدمة الغلابة.. «الكشف بـ5 جنيهات»

- انطلاق معسكر المنتخب اليوم في أول ظهور مع «فيتوريا»

- «عبدالله»: تحفيز التكامل الأفريقي وإتاحة التمويلات الميسرة لدعم الاقتصادات

الصفحة الرابعة:-

- «الوطن» تبدأ سلسلة حوارات مع مقرري ومساعدي المحاور واللجان

- مقرر لجنة الأحزاب: الاستماع إلى كل صاحب رؤية مفيدة يسهم في بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق الصالح العام

- إيهاب الطماوى: الجميع على قلب رجل واحد للرد عملياً على أكاذيب المشككين

- مقرر لجنة الحقوق السياسية: وجود بعض الحاصلين على عفو رئاسي دليل جدية الدولة

- مقرر مساعد لجنة الأحزاب: سنُطالب بتعديل قانون الانتخاب

- محمد عبد الغني: مقترحات بتعديل قوانين ممارسة الحقوق والإجراءات الجنائية والأحزاب والانتخابات

- خالد داوود: ضم المعارضة للحوار خطوة جيدة وتنوع المشاركين يؤدى إلى أفضل المخرجات

- مجدى البدوي: لن نفرض رأياً على المشاركين.. والحوار مفتوح للجميع لطرح كل الرؤى

- نحتاج إعادة تنظيم العمل الأهلي.. وملف التدريب سيكون حاضراً بقوة في المناقشات

الصفحة الخامسة:-

- وداعا سكن «العشش» والمناطق الخطرة

- أهالي «الدويقة والسيدة وماسبيرو» يودعون المناطق غير الآمنة ويستقرون في عمارات متكاملة الخدمات

- رمال وجبال وألغام تتحول إلى «أذكى مدن» الجمهورية الجديدة

- «كفر الحمام» شرقية عرفت العمارات: جراجات وطرق ومصاعد كهربائية غيرت حياة أهالي القرية

- «عشش البكري» في القليوبية تستعد لمنافسة الأسمرات بأول منتجع سكنى للغلابة على يد «أهالينا»

الصفحة السادسة:-

- محافظ جنوب سيناء: حجوزات المشاركين في «مؤتمر المناخ» بدأت تنهال على فنادق شرم الشيخ

- خالد فودة: 27 مشروعاً للتحول إلى «مدينة خضراء».. والإشغالات ستصل إلى 100%

- العمل في المدينة يشبه خلية النحل في جميع المشروعات للانتهاء من تنفيذها قبل انعقاد القمة

- 64 ألف غرفة جاهزة لضيوف المؤتمر.. ولجنة عليا لمتابعة تطوير الفنادق والتأكد من الاشتراطات

- تيسير مطر: الصناعة الوطنية لها الأولوية خلال المؤتمر الاقتصادي.. وخطة شاملة لمواجهة المعوقات

- «القوى العاملة»: 2.1 مليار جنيه إعانات طوارئ لـ420 ألف عامل

- رئيس حزب إرادة جيل: بنود مُحكمة للنهوض بالاقتصاد من خلال الاعتماد على المنتجات المحلية بدلاً من المستوردة

- أمين عام الصندوق: هدفنا تعويض عمال المنشآت المتعثرة لحين تحسن الأحوال

- الحوار الوطني يهدف إلى لمّ شمل البيت السياسي في صالون واحد للحصول على مُخرجات تخدم كل أطياف المجتمع وتلبى احتياجاته

- مقال للدكتور محمود خليل تحت عنوان ( التوت و«البنكنوت»)

- مقال للدكتور خالد منتصر تحت عنوان « نحن عشاق الكراكيب»

الصفحة السابعة: -

- مقال لـ خالد عكاشة تحت عنوان معركة تحرير «خيرسون».. هل تمثل انقلاباً لمعادلة الحرب؟

- مقال لـ عيسى الزرعوني تحت عنوان « نحو قانون متوازن للأسرة.. بيت الطاعة»

- مقال للدكتور أحمد عبد الظاهر تحت عنوان « الفلاح صانع الحياة!»

- نبض الشارع : «دفتر حضور وانصراف وضريبة البقاء»

- نبض الشارع: «طريق «دمياط - المنصورة» فى حاجة لنظرة»

- نبض الشارع « وجِّه بالقضاء على البلطجية بشارع فيصل يا وزير الداخلية»

الصفحة الثامنة والأخيرة

- حقائب وأدوات مكتبية وألعاب لإسعاد الأيتام: «يا مرحب بالدراسة»

- «cred» توقع عقد الرعاية البلاتيني لمهرجان القاهرة للدراما مع نقابة المهن التمثيلية

- ممرضان «توأم» يرسمان البسمة على وجوه المرضى: انت محمد ولّا محمود؟

- «سيد» بائع عرقسوس على قديمة: بالصاجات والإبريق