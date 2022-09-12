اقرأ في عدد الوطن غدا.. نواصل حملة رصد التغيير «كل الأماني ممكنة»
كتب:
محمود البدوي
09:37 م | الإثنين 12 سبتمبر 2022
عدد الوطن غدا
تقرأ في عدد جريدة «الوطن»، الصادر غدًا الثلاثاء 13 سبتمبر، عددًا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة.
الصفحة الأولى:-
- «الوطن» تنشر سلسلة حوارات مع مقرري ومساعدي المحاور واللجان
- يبدأ مرحلة «الكل له دور»
- «الطماوي»: نستمع إلى كل أصحاب الرؤى ونرد عمليا على كل الأكاذيب
- «عبدالغني»: وجود بعض الحاصلين على عفو رئاسي ضمن لجان الحوار دليل جدية الدولة
- «داوود»: سنطالب بتعديل قانون الانتخاب واعتماد القائمة النسبية دعماً للأحزاب
- «البدوي»: نحتاج إعادة تنظيم العمل الأهلي
- د. أحمد عبد الظاهر يكتب: نحو قانون متوازن للأسرة.. بيت الطاعة
- «السيسي» يوجِّه بسرعة انتهاء مشروعات ميكنة الخدمات الحكومية وإتاحتها للمواطنين
- «كل الأماني ممكنة».. سكان العشوائيات يودّعون المناطق الخطرة لصالح «حياة آمنة»
- نشرات متخصصة لـ«المتحدة» للرد على الشائعات عبر «إكسترا نيوز»
- «المركزية الأمريكية»: قناة السويس شريان حيوي للعالم
- التنسيق: إعلان نتيجة المرحلة الثالثة.. وبدء تقليل الاغتراب
- الحكومة تنفى الاستغناء عن معلمي المدارس الحكومية من غير خريجي «التربية»
- «كوريلا» يشيد بالرؤية المصرية لتطوير «المجرى الملاحي»
- محافظ جنوب سيناء: حجوزات المشاركين بدأت تنهال على فنادق شرم الشيخ
- 27 مشروعاً لتحويل المدينة خضراء والإشغالات ستصل إلى 100%
الصفحة الثانية:-
- «الإسكان»: حملات لمواجهة العشوائية في 9 مدن جديدة وإجراءات قانونية عاجلة لردع المخالفين
- «الجزار»: 12 قراراً وزارياً لإزالة مخالفات البناء والتعديات بالساحل الشمالي الغربي
- توجيهات بسرعة الانتهاء من إنشاءات مستشفى الفيوم الجديد
- «القصير» يبحث تنمية الثروة السمكية مع وفد «الدولي للأسماك»
- «توفيق» يبحث تبادل المعلومات عن الإرهاب مع «تشى هين»
- ضبط 6 أجانب بحوزتهم 15 طن ذهب بمرسى علم
- تحرير 3 قضايا اتجار في المخدرات
- وزير الداخلية لمسئول سنغافوري: حريصون على الارتقاء بالتعاون الأمني
- الإسكندرية ومطروح تستعدان مبكراً لاستقبال موسم الشتاء والنوات
- تطهير مخرات السيول ورفع كفاءة المعدات ومراجعة صلاحيتها
- المحافظات تجنى «القطن»: 5 آلاف فدان زيادة بالغربية
- القوات المسلحة: دورة لتأهيل عناصر نسائية لـ«حفظ السلام»
- «أبو شادي»: 19 حلقة للمزادات والقنطار بـ6155 جنيهاً.. و«صميدة»: «رزقي أنا والعمال على الله»
- رئيس «جهاز الاتصال»: علاقاتنا قوية.. و«هيروشى»: مصر محرك رئيسي لتعزيز السلام
- فرحة المزارعين بمحصول القطن
- المشاركات في الدورة التدريبية مع قيادات بالقوات المسلحة والسفير الياباني
الصفحة الثالثة:-
- «الكهرباء»: شراكة مع «سيمنز» لتدشين مراكز تحكم حديثة
- «حمزة»: التحكم يتم آلياً دون تدخل بشرى لضمان صحة قراءة الاستهلاك
- الحكومة: تعميق الصناعة الوطنية على أجندة المؤتمر الاقتصادي
- تعاون بين «حياة كريمة والبريد» لصرف إعانات شهرية للأكثر احتياجاً
- «مدبولي»: ورقة عمل من اتحاد الصناعات تتضمن إجراءات محددة للنهوض بالقطاع
- المبادرة الرئاسية تخدم أكثر من 58 مليون مواطن في مختلف قرى الريف المصري
- وزير النقل يتابع تنفيذ المرحلة الثانية من توسعة «الدائري»
- ربط مواقف الميكروباص بمحطات الأوتوبيس الترددي للقضاء على المواقف العشوائية
- «التجارة»: نعمل على تحقيق التكامل الاقتصادي خلال رئاسة «الكوميسا»
- «العدل والبيئة»: «السيسي» يدعم مشروعات مواجهة تغير المناخ
- «الوزير» يتابع تنفيذ المرحلة الثانية من توسعة الطريق الدائري
- «سمير»: منتدى البحوث يبرز أهمية التجارة والتنافسية في تعزيز اقتصادات دول التجمع
- «التضامن»: تلقينا 9900 طلب تطوع للعمل بـ«COP27».. واختبارات لاختيار 1000 متطوع
- «المركزي»: مذكرة تفاهم لاستضافة اجتماعات «بنك التنمية الأفريقي»
- مارسيل كولر: فخور بتدريب النادي الأهلي وهدفي حصد البطولات لإسعاد الجماهير
- «فضل» طبيب يهب نفسه لخدمة الغلابة.. «الكشف بـ5 جنيهات»
- انطلاق معسكر المنتخب اليوم في أول ظهور مع «فيتوريا»
- «عبدالله»: تحفيز التكامل الأفريقي وإتاحة التمويلات الميسرة لدعم الاقتصادات
الصفحة الرابعة:-
- «الوطن» تبدأ سلسلة حوارات مع مقرري ومساعدي المحاور واللجان
- مقرر لجنة الأحزاب: الاستماع إلى كل صاحب رؤية مفيدة يسهم في بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق الصالح العام
- إيهاب الطماوى: الجميع على قلب رجل واحد للرد عملياً على أكاذيب المشككين
- مقرر لجنة الحقوق السياسية: وجود بعض الحاصلين على عفو رئاسي دليل جدية الدولة
- مقرر مساعد لجنة الأحزاب: سنُطالب بتعديل قانون الانتخاب
- محمد عبد الغني: مقترحات بتعديل قوانين ممارسة الحقوق والإجراءات الجنائية والأحزاب والانتخابات
- خالد داوود: ضم المعارضة للحوار خطوة جيدة وتنوع المشاركين يؤدى إلى أفضل المخرجات
- مجدى البدوي: لن نفرض رأياً على المشاركين.. والحوار مفتوح للجميع لطرح كل الرؤى
- نحتاج إعادة تنظيم العمل الأهلي.. وملف التدريب سيكون حاضراً بقوة في المناقشات
الصفحة الخامسة:-
- وداعا سكن «العشش» والمناطق الخطرة
- أهالي «الدويقة والسيدة وماسبيرو» يودعون المناطق غير الآمنة ويستقرون في عمارات متكاملة الخدمات
- رمال وجبال وألغام تتحول إلى «أذكى مدن» الجمهورية الجديدة
- «كفر الحمام» شرقية عرفت العمارات: جراجات وطرق ومصاعد كهربائية غيرت حياة أهالي القرية
- «عشش البكري» في القليوبية تستعد لمنافسة الأسمرات بأول منتجع سكنى للغلابة على يد «أهالينا»
الصفحة السادسة:-
- محافظ جنوب سيناء: حجوزات المشاركين في «مؤتمر المناخ» بدأت تنهال على فنادق شرم الشيخ
- خالد فودة: 27 مشروعاً للتحول إلى «مدينة خضراء».. والإشغالات ستصل إلى 100%
- العمل في المدينة يشبه خلية النحل في جميع المشروعات للانتهاء من تنفيذها قبل انعقاد القمة
- 64 ألف غرفة جاهزة لضيوف المؤتمر.. ولجنة عليا لمتابعة تطوير الفنادق والتأكد من الاشتراطات
- تيسير مطر: الصناعة الوطنية لها الأولوية خلال المؤتمر الاقتصادي.. وخطة شاملة لمواجهة المعوقات
- «القوى العاملة»: 2.1 مليار جنيه إعانات طوارئ لـ420 ألف عامل
- رئيس حزب إرادة جيل: بنود مُحكمة للنهوض بالاقتصاد من خلال الاعتماد على المنتجات المحلية بدلاً من المستوردة
- أمين عام الصندوق: هدفنا تعويض عمال المنشآت المتعثرة لحين تحسن الأحوال
- الحوار الوطني يهدف إلى لمّ شمل البيت السياسي في صالون واحد للحصول على مُخرجات تخدم كل أطياف المجتمع وتلبى احتياجاته
- مقال للدكتور محمود خليل تحت عنوان ( التوت و«البنكنوت»)
- مقال للدكتور خالد منتصر تحت عنوان « نحن عشاق الكراكيب»
الصفحة السابعة: -
- مقال لـ خالد عكاشة تحت عنوان معركة تحرير «خيرسون».. هل تمثل انقلاباً لمعادلة الحرب؟
- مقال لـ عيسى الزرعوني تحت عنوان « نحو قانون متوازن للأسرة.. بيت الطاعة»
- مقال للدكتور أحمد عبد الظاهر تحت عنوان « الفلاح صانع الحياة!»
- نبض الشارع : «دفتر حضور وانصراف وضريبة البقاء»
- نبض الشارع: «طريق «دمياط - المنصورة» فى حاجة لنظرة»
- نبض الشارع « وجِّه بالقضاء على البلطجية بشارع فيصل يا وزير الداخلية»
الصفحة الثامنة والأخيرة
- حقائب وأدوات مكتبية وألعاب لإسعاد الأيتام: «يا مرحب بالدراسة»
- «cred» توقع عقد الرعاية البلاتيني لمهرجان القاهرة للدراما مع نقابة المهن التمثيلية
- ممرضان «توأم» يرسمان البسمة على وجوه المرضى: انت محمد ولّا محمود؟
- «سيد» بائع عرقسوس على قديمة: بالصاجات والإبريق