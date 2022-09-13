بعد ضبط شخصين زعما القدرة على تعديل درجات الثانوية العامة.. قانوني يوضح العقوبة

حالة من الجدل أثيرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن زعم شخصان قدرتهما على تعديل نتيجة درجات الثانوية العامة، وعلى الفور تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليهما، وأمرت جهات التحقيق بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، لذلك يتساءل الكثيرون عن العقوبة المتوقعة للمتهمين.

جريمة النصب والاحتيال

وتعليقا على ذلك، قال أشرف ناجي المحامي بالنقض، إن هذه الواقعة المرتكبة من قبل شخصين في محافظة المنيا هي واقعة نصب واحتيال وهي الجريمة التي يعاقب عليها القانون المصري، بالحبس والغرامة طبقا للمواد المنصوص عليها في قانون العقوبات.

وتابع «ناجي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أي شخص يزعم القدرة على تعديل نتيجة الثانوية العامة ارتكب جريمة النصب وهذه يعاقب عليها القانون طبقا للمواد 336 و338 و339 من قانون العقوبات، وتختلف العقوبات بالحبس عاما واحدا أو 3 أعوام، أما جريمة الشروع في النصب فتكون العقوبة عاما واحدا فقط.

العقوبة المتوقعة للمتهمين

وأضاف أشرف ناجي، أن المادة 336 من قانون العقوبات تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى.

وأوضح المحامي، أن المادة 338 من قانون العقوبات تنص على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة، يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز 100 جنيه مصري.

وذكر «ناجي» أن المادة 339 من قانون العقوبات تنص على أن كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقوداً بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بغرامة لا تزيد على 200 جنيه.