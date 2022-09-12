تشييع جنازة أب ونجله لقيا مصرعهما في حادث بالشرقية: «ماتوا حاضنين بعض»

لم يكن الأب والابن يعلمان أنهما على موعد مع القدر للفراق سويًا، إذ حمل كل منهما في نعش بالتوازي مع الآخر وسط وداع الأسرة والأهل لهما، بعدما لفظا أنفاسهما الأخيرة نتيجة حادث تصادم مروع على طريق الصالحية الجديدة في الشرقية.

وخيّم الحزن على أهالي الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، خلال تشييع جثمان أب ونجله إلى مثواهما الأخير في مقابر أسرتهما.

حادث تصادم بين سيارتين ووفاة أب وابنه

شيع المئات من أهالي الصالحية الجديدة جنازة أب ونجله إلى مثواهما الأخير، بعدما لفظا أنفاسهما الأخيرة في حادث مروع في مفارق القرين بطريق الصالحية الجديدة، راح ضحيته موظف وابنه، وأصيب شخص آخر بإصابة بالغة، جراء اصطدام سيارة ملاكي بأخرى نصف نقل، تم نقل المصابين والجثث إلى المستشفى.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، تلقى إشارة من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ بشأن وقوع حادث تصادم بين سيارتين بالقرب من كوبري الكسارة على طريق الصالحية الجديدة مفارق القرين، في نطاق قسم شرطة الصالحية الجديدة.

تفاصيل حادث التصادم

وانتقلت قوة أمنية من قسم شرطة الصالحية الجديدة بالشرقية، وبالفحص تبين تصادم سيارة ملاكي بأخرى نصف نقل، أدى إلى مصرع المواطن «علي.إبراهيم»، ويبلغ من العمر 59 عاما، موظف بقسم الصيانة في الصالحية الجديدة بالإدارة الصحية، ونجله أحمد البالغ من العمر 23 عاما، مات الأب نتيجة نزيف في المخ والبطن، بينما مات الابن متأثرًا بكسر في الجمجمة وكسر في الضلوع، فيما أصيب إسلام خالد البالغ من العمر 23 عاما بكسر في الكتف، وجميعهم يقيمون بالصالحية الجديدة.

كان قد تم نقل المصاب لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، فيما تم التحفظ على الجثتين لحين التصريح بالدفن بعد بيان الصفة التشريحية على الجثامين، وشيع أهالي الصالحية الجديدة منذ قليل جثامين المتوفين والحزن يعتصر قلوبهم.