الفنان عمرو جمال: بدأت تمثيل من مسرح المدرسة وكملت في الجامعة

قال الفنان الشاب عمرو جمال، إنه بدأ العمل المسرحي منذ مرحلة المدرسة، إلى أن وصل للمرحلة الثانوية والجامعة، ثم التحق بكلية طب الأسنان ولكنه تركها سريعا وغير مجاله، لافتا إلى أنه شارك في ورش التمثيل منذ أن كان في الجامعة عام 2010 وبدأ مع ورشة الفنان أحمد كمال وكان يأتي من المنصورة لحضورها خصيصا.

ورش عمل مع مصريين وأجانب

وأوضح «جمال» خلال استضافته ببرنامج «مساء dmc» مع الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «dmc»، أن الفنان أحمد كمال علمه قيمة الفن وعلاقتها بالاحترام والتقدير والحرية والالتزام، مشيرا إلى أنه استمر في الورشة لمدة عامين ومن بعدها واصل حضور ورش العمل مع مصريين وأجانب في التمثيل والإخراج والتصوير والمسرح بمختلف أنواعها.

وأشار الفنان الشاب عمرو جمال إلى أن دوره في مسلسل «ريفو» ناقش علاقة الشباب بالموسيقى ولكنه بدأ بالتدريب كمدرب وليس كممثل، ولكن مع الوقت رشحه الإنتاج للمشاركة في المسلسل، «كنت بذاكر دوري وأدوار زملائي عشان تدريبهم، والمسلسل تطلب جهد كبير للخروج بالمستوى الأخير اللى حقق نجاح كبير».

أحدث أعماله الفنية

وأكد الفنان الشاب عمرو جمال أنه حتى اليوم مستمر في التدريب واكتساب الخبرات حتى اليوم، وبدأ العمل في التدريب دون تخطيط مسبق ولكن تشجيعا من الممثلين الذين عمل معهم وتدرب على أيديهم، موضحا أن مسلسل «ريفو» يناقش موضوعات شبابية وعلاقتها بالمزيكا في ظل ضعف وجود أعمال فنية منتشرة تناقش الفن من هذا المنظور، وعن مشاركته مع أسر ياسين في مسلسل «100 وش» قال إنه ساعده في التدريب.

وعن أعماله الجديدة قال إن مسلسل وعد إبليس سيعرض خلال الأسبوع المقبل وهو من المسلسلات الواعدة خاصة وأن المخرج أجنبي.