محافظ جنوب سيناء: إنشاء أول قرية تراثية ذكية بتكلفة 35 مليون جنيه

تنتظر مدينة شرم الشيخ انعقاد مؤتمر المناخ cop 27، بعد 53 يومًا حيث تنطلق فعاليات القمة في مدينة السلام، حضور 40 ألف مشارك من مختلف دول العالم، يتناقشون في قضايا المناخ، والتغيرات المناخية للحفاظ على البيئة.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إنه عقب انتهاء زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لمدينة شرم الشيخ، جرى استئناف الجولات الميدانية لمتابعة تنفيذ المشروعات.

35 مليون جنيه لإنشاء القرية التراثية

وأكد «فودة» في تصريحات لـ«الوطن»، أن تكلفة إنشاء القرية التراثية تبلغ 35 مليون جنيه، وهي تقع بجوار مضمار الهجن بمنطقة السفاري، وجرى تأسيسها على مساحة مليون متر مربع تقريبًا.

وأوضح محافظ جنوب سيناء، أنه روعي في التصميم أن تكون القرية التراثية نموذجًا للقرية البدوية بمعنى الكلمة، وجرى تقسيمها بشكل حضاري، لتكون أول قرية ذكية في إطار استعدادات شرم الشيخ لاستضافة قمة المناخ نوفمبر المقبل.

وتابع أنه يجري تطبيق كل الوسائل الحديثة من الاتصالات والتكنولوجيا في القرية، بجانب الحفاظ على التراث البدوي الأصيل الذي يعتبر جزءًا من حضارة أهالي سيناء، وهي نقلة كبيرة في المكان وإضافة للسياحة.

وتضم القرية مضمار للفروسية، مسح مكشوف، معارض للمشغولات، متحف، ورش للحرف اليدوية.

مضمار للهجن ووحدة بيطرية

ولفت «فودة» إلى أنه يجري تطوير مضمار الهجن عن طريق إنشاء منصة للملوك والرؤساء والشخصيات الكبرى بتكلفة 27 مليون جنيه، كما جرى إنشاء وحدة بيطرية بتكلفة 3 ملايين جنيه.

وأشار إلى أنه من المشروعات المقامة في منطقة مضمار الهجن إنشاء عزب بدوية مخصصة للجمال بتكلفة 10 ملايين جنيه، وإنشاء مسجد على مساحة 2000 متر مربع بتكلفة 5 ملايين جنيه، بالإضافة إلى تطوير شبكة الطرق بقطاع السفاري بتكلفة تصل إلى 30 مليون جنيه.