 تردد قناة أبو ظبي الرياضية 3 و4 على نايل سات.. شاهد أحلى المباريات

تمثل قناة أبو ظبي الرياضية على القمر الصناعي نايل سات، عامل جذب كبير لشريحة من محبي الرياضة والألعاب الرياضية المختلفة، نظرا لأنها تعتبر من أهم القنوات العربية الرياضية المجانية المفتوحة، والتي يمكن مشاهدتها عبر «نايل سات».

ويشهد تردد قناة أبو ظبي الرياضية 3 و4 عمليات بحث مستمرة، عبر محرك «جوجل»، خاصة الراغبين في مشاهدة أحلى المباريات.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، تردد قناة أبو ظبي الرياضية 3 و4 بنظام HD، وذلك على القمر الصناعي نايل سات، وأيضا على القمر العربي عرب سات، لمساعدة محبي الألعاب الرياضية المختلفة على متابعة كافة البطولات والمباريات الرياضية والأوروبية والعربية المختلفة.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 3

من خلال القمر نايل سات، يمكن لمحبي الرياضة بكل ألعابها متابعة أهم المباريات، والبرامج والأحداث الرياضية المختلفة التي تقدمها القناة بشكل متواصل ومستمر، من خلال التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12091.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

وهناك تردد آخر على النايل سات وهو تردد قناة أبو ظبي الرياضية 4، يمكن متابعة المباريات من خلاله، كما يلي:

التردد: 11372.

استقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500

كما تتواجد التردادت الخاصة بقناة أبو ظبي الرياضية، على القمر الصناعي عرب سات، من خلال التردد التالي:

التردد: 11804.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

تردد قناة أبو ظبي الرياضية extra

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12330.

استقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.