«تعليم مطروح»: مدارس جديدة ستدخل الخدمة في العام الدراسي المقبل

أعلن عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، دخول مدارس جديدة إلى الخدمة في العام الدراسي الجديد، كما سيجري إصلاح أجهزة الحاسب الآلي في معامل الحاسب بجميع مدارس المحافظة، من خلال فرق فنية متخصصة من أقسام ومراكز التطوير التكنولوجي بمديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية، على مستوى مراكز ومدن مطروح من مدينة الحمام شرقًا، وحتى مدينة السلوم غربًا، ومرورًا بمراكز ومناطق العلمين وسيدي عبدالرحمن والضبعة ومرسي مطروح والنجيلة وسيدي براني، من خلال المرور علي المدارس ومعاينة الأجهزة، وإصلاح التالف الذي يحتاج لصيانة وتركيب قطع غيار، استعدادا للعام الدراسي المقبل.

تفقد جميع المدارس

وقال «شحاتة» إنه يجري حاليًا تنظيم زيارات لجميع مدارس محافظة مطروح في المراحل التعليمية المختلفة، بدءًا من رياض الأطفال والابتدائي والإعدادي والثانوي بجميع فروعة الصناعي والزراعي والتجاري والثانوي العام والسياحة والفنادق، من خلال لجنة المتابعة بالمديرية والموجهين العموم للمواد التعليمية للتعرف على احتياجات المدارس وتلبيتها، لتوفيرها قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.

صيانة المقاعد في المدارس

وأضاف وكيل تعليم محافظة مطروح في تصريحات لـ«الوطن» أنه يجري صيانة جميع المقاعد في المدارس، وتجهيز دورات المياه وصيانتها والأعمال البسيطة داخل المدرسة، قبل العام الدراسي.

إنشاء مدارس جديدة في مطروح

وأشار إلى أن هناك استعدادات أخري قبل بدء العام الدراسي الجديد للمنشآت التعليمية بإقامة مدارس جديدة جرى إنشاؤها من خلال هيئة الأبنية التعليمية بمطروح وتدخل الخدمة العام الدراسي الجديد، ورفع كفاءة وإنشاء فصول جديدة لتوسعة بعض المدارس وزيادة القدرة الاستيعابية في المدارس، وجميعها جاهزة مع انطلاق العام الدراسي في أول أكتوبر 2022 بتوجيهات من وزارة التربية والتعليم ومتابعة محافظة مطروح بقيادة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالانتهاء من جميع الاستعدادات للعام الدراسي الجديد قبل انطلاقه.