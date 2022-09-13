السيطرة على حريق نشب في مطعم بكرداسة دون وقوع إصابات

سيطر رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة على حريق اندلع في مطعم بمنطقة كرداسة، دون حدوث إصابات، وأخطر اللواء هشام أبوالنصر، مدير أمن الجيزة بالواقعة.

إخماد الحريق قبل امتداده إلى العقارات المجاورة

وتلقى المقدم هاني عماد، رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بالجيزة، واللواء عبدالعزيز سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بلاغًا باشتعال حريق بمطعم بنطاق دائرة المركز، حيث توجه رجال المباحث بصحبة رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتمكنوا من محاصرة الحريق قبل امتداده إلى العقارات المجاورة.

لا إصابات في الحريق

وعاين رجال المباحث المطعم، وتبين عدم وجود أي إصابات، وأخطر اللواء علاء فتحي، واللواء أحمد خلف نائبا مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.