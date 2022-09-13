مجلس الأمن الروسي: «معاهدة كييف الأمنية» مقدمة لحرب عالمية ثالثة  

قال مجلس الأمن الروسي، اليوم الثلاثاء، إنّ مشروع الضمانات التي تطالب به كييف مقدمة لحرب عالمية ثالثة، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

وكان مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، طلب من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وتركيا أن يصبحوا ضامنين لأمن أوكرانيا.

معاهدة كييف الأمنية

ونشر مكتب الرئيس «زيلينسكي»، اليوم الثلاثاء، مسودة بشأن الضمانات الأمنية تحمل عنوان «معاهدة كييف الأمنية» على الموقع الإلكتروني لمكتب الرئيس الأوكراني.

الضمانات الأمنية مؤكدة ومحددة بوضوح

جاء في نص الوثيقة: «يجب أن تكون الضمانات الأمنية مؤكدة ومحددة بوضوح، وتحدد سلسلة من الالتزامات التي تعهدت بها مجموعة الدول الضامنة أمام أوكرانيا، كما يجب أن تكون الوثيقة ملزمة على أساس الاتفاقيات الثنائية، ومجمعة في وثيقة شراكة استراتيجية باسم معاهدة كييف الأمنية».