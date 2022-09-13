رشا نحاس تكشف تفاصيل ألبومها الجديد.. يطرح في يناير المقبل

أطلقت المطربة وكاتبة الأغاني الفلسطينية رشا نحاس، أجدد أعمالها الغنائية، والتي تحمل اسم «أمرات»، بشكل فيديو كليب جرى تصويره في حيفا.

وتمهد رشا نحاس، عبر العمل الجديد لبشائر أول ألبوماتها باللغة العربية، والذي يحمل نفس اسم الأغنية «أمرات»، وهي كلمة معناها الدارج «أحيانا»، والمقرر إطلاقه بشكل رسمي في يناير المقبل على مختلف المنصات الرقمية.

تفاصيل تصوير فيديو كليب «أمرات» في حيفا

وتخوض رشا نحاس عبر مشاهد الكليب الجديد الذي جرى تصويره في مدينة حيفا الفلسطينية رحلة بصرية وسماعية في دهاليز الحنين للبلد وذكرياتها فيه، إذ يبدأ الكليب في أنقاض وادي صليب، أحد أحياء حيفا القديمة التي جرى تهجير سكانها منها، وتتنقل مشاهده بين شوارع المدينة وأماكنها المفضلة فيها مرورًا بلوحة فنية لجارة القمر فيروز، وصولًا لنهاية الكليب عند البحر، الذي يمثل معاني السكينة والهدوء لرشا بعد تقلبات المشاعر التي تعيشها خلال الكليب بين الحنين والذاكرة والترحال.

«أمرات» أول ألبومات رشا نحاس باللغة العربية

ويعد كليب «أمرات» تجسيدًا واقعيًا للمشاعر والأفكار التي تحيكها رشا في ألبومها الجديد، أول ألبوماتها باللغة العربية بعد اعتيادها تقديم أغانيها باللغة الإنجليزية، إذ ينقسم الألبوم لنصفين، تدور حكايات النصف الأول حول الاغتراب والبعد، الحياة في المدينة الأوروبية والتحديات التي واجهتها خلال أزمة الوباء، ويتسع هذا القسم من الألبوم للأصوات الإلكترونية والمركبة.

في حين يرتكز النصف الآخر على مشاعر الغربة بعيدا عن وطنها حيث استقرت في برلين بعيدًا عن عائلتها، و كانت تتوق إلى المناظر الطبيعية الريفية والعودة إلى الطبيعة التي ربيت بها، مع وجود القيثارات الكلاسيكية والكهربائية في جوهره، فإن أسلوب كتابة الأغاني الذي تتميز به نحاس يرافقه غناء رقيق ومجموعة واسعة من الإيقاعات والآلات.

كما يشهد الألبوم تعاونًا مميزًا بين رشا نحاس والمطربة المصرية دينا الوديدي عبر أغنية جرى تسجيلها بين الجولان و القاهرة وبرلين، ويتزامن ظهور الألبوم مع جولة حفلات عالمية لرشا بين ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وفلسطين والأردن وعدة محطات عربية في شمال أفريقيا منها تونس والمغرب.

ويضم ألبوم رشا نحاس في جعبته 12 أغنية أطلقت بعضه بشكل مصور، ويجرى إصداره كليا مطلع العام المقبل، وكتبت أغانيه في برلين بينما أنتجته مع شادن نهرا في ستوديو جديد بمرتفعات الجولان المحتلة، كما تعاونت خلاله مع نخبة من الموسيقيين مثل عازف الدرامز رامي نخلة من فرقة توت أرض، والملحن ريمون حداد والمطربة الفلسطينية وكاتبة الأغاني تيريز سليمان، ويعد الألبوم نتاج تعاونها مع شركة الإنتاج البريطانية Cooking Vinyl.