السيطرة على حريق في عمارة «الأطباء» ببورسعيد.. تسرب غاز وماس كهربائي

نشب حريق، مساء اليوم، في أحد خطوط الغاز الطبيعي في عمارة «الأطباء» السكنية بمساكن التعاونيات بحي الزهور بمحافظة بورسعيد، إثر تسرب الغاز واشتعال النيران به نتيجة ماس كهربائي مع أحد الأسلاك العارية بالعقار.

تسريب الغاز وماس كهربائي وراء الحريق

وتلقى اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد إخطار من شرطة النجدة، يفيد بتسرب غاز طبيعي بماسورة داخل عمارة الأطباء السكنية بمساكن التعاونيات بحي الزهور واشتعال النيران بالماسورة بعد حدوث ماس كهربائي ووجود سلك عار.

سيارتا إطفاء للسيطرة على الحريق

وتم استدعاء سيارتي حماية مدنية وإطفاء إلى مكان الحريق، وجرت السيطرة على الحريق قبل وصوله إلى الشقق السكنية وباقي العمارات المجاورة، كما وصلت سيارات الغاز والكهرباء وتم إغلاق محابس الغاز والكهرباء للسيطرة على الحريق، وكذلك سيارات الإسعاف والطوارئ تحسبا لوجود حالات اختناق.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتكليف فريق بحث جنائي، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.