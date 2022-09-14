ضبط هارب من تنفيذ 46 حكم حبس بإجمالي 107 أعوام في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على أحد الأشخاص حال تردده على دائرة قسم عابدين، هارب من تنفيذ أحكام حبس بلغت مدتها 107 أعوام.

المتهم جرى إدانته في قضايا شيكات وغرامات بإجمالي 100 ألف جنيه

وكانت تحريات أجهزة الأمن، رصدت هروب أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، من تنفيذ 46 حكم حبس «جزئي – مستأنف» في عدة قضايا «شيكات – غرامات»، والمقضى فيها بالحبس بمدد بلغت 107 أعوام، وغرامات مالية مستحقة بلغت 100 ألف جنيه.

وجرى مواجهة المتهم بالأحكام الصادرة ضده فأقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط مصنع أجبان منتهية الصلاحية

كما ضبط رجال الشرطة أحد الأشخاص، لإدارته مصنع أجبان غير مرخص بالقطامية، وضبط بداخل المصنع كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، لتصنيع الجبن وغش المستهلكين من أجل تحقيق أرباح غير مشروعة، حيث عثر بداخله على 1056 طن مواد تستخدم في صناعة الجبن منتهية الصلاحية، و3110 أطنان جبن مختلفة الأنواع، و375 كيلوجرام زيت طعام، وجميعها دون مستندات تدل على مصدرها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.