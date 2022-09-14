لقاء مع الجالية المصرية بالولايات المتحدة عن "الملف الثقافي والقوة الناعمة المصرية"

تنطلق بمدينة نيويورك الأمريكية، بعد غدٍ الجمعة، جلسة بعنوان، "‏القوة الناعمة المصرية والتحولات العالمية بعد أحداث 11 سبتمبر"، يقدمها الكاتب الصحفي ‏رامي جلال عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو اللجنة العامة ولجنة العلاقات الخارجية والعربية والأفريقية بالمجلس.

يتواكب الحدث مع ذكرى مرور واحد وعشرين عامًا على هجمات الحادي عشر من سبتمبر بالولايات المتحدة، والتي غيرت كامل أنماط التفاعل الدولي.

رامي جلال: ‏تراجع القوة الناعمة المصرية أكثر خطورة من الإرهاب .. والفعالية فرصة للتواصل مع المصريين بالخارج في إطار الحوار الوطني

وقال رامي جلال إن: "ملف الثقافة المصرية من الملفات التي تحتاج إلى الكثير من العمل والدعم، والقوة الناعمة للدولة المصرية في القلب من هذا الملف".

وأضاف جلال أن: "القوة الناعمة هى القدرة على التأثير، والتمكن من إعادة تشكيل تفضيلات واختيارات الأطراف الأخرى بشكل عفوي ودون تدخل، وكذلك جمع المؤيدين والداعمين بشكل عفوى".

وتابع: "مصر لديها العديد من نقاط القوة التي مارست بها تأثيرًا ناعمًا عبر سنوات، ‏منها اللغة العربية باللهجة المصرية التي ظلت لفترات طويلة وسيطًا لغويًا بين شعوب الوطن العربي كله، عبر تأثير الدراما والفنون المصرية التي ساهمت في تكوين وجدان أجيال عربية تصدت لقيادة بلدانها لاحقًا".

وحذر جلال من أن ‏تراجع ملف القوة الناعمة المصرية يمثل تهديدًا أكثر خطورة من ملف الإرهاب، لأنه ذو تأثير استراتيجي وجودي يمس القدرة المصرية المستقبلية على التأثير والحشد.

وجه جلال الشكر إلى النادي الثقافي المصري الأمريكي بولاية نيويورك الذي ينظم هذا اللقاء، وكذلك إلى الهيئة القبطية الأمريكية بولاية نيوجيرسي المشاركة فيه، وغيرها من الكيانات التي ستحضر تلك الفعالية التي ‏تُعد فرصة للتواصل مع المصريين في الخارج في إطار فكرة الحوار الوطني الذي تجريه الدولة المصرية الآن.

يضم جدول الفعاليات زيارة للنصب التذكاري لضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر وكذلك المتحف المقام هناك، وذلك عقب الجلسة التي تُقام في السادسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي الأمريكي، منتصف ليل القاهرة، في قاعة مؤتمرات جامعة سانت جون بجزيرة مانهاتن في مدينة نيويورك الأمريكية.