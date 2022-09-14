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«صالة الأعمدة الأوزيريه بمعبد أبو سمبل».. كتاب جديد للمجلس الأعلى للآثار

كتب:

رضوى هاشم وعبده أبوغنيمة
01:56 م | الأربعاء 14 سبتمبر 2022
كتاب أثري جديد باللغة الفرنسية

كتاب أثري جديد باللغة الفرنسية

أصدر مركز تسجيل الآثار بالمجلس الأعلى للآثار، كتابا جديدا باللغة الفرنسية بعنوان «صالة الأعمدة الأوزيريه بمعبد أبو سمبل الكبير»، ضمن الدور العلمي للمركز في توثيق الآثار المصرية.

إصدار مجموعة من الكتب باللغات الأجنبية

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن هذا الكتاب يأتي ضمن سلسلة الإصدارات العلمية التي يصدرها مركز تسجيل الآثار المصرية، حيث تم إصدار مجموعة من الكتب باللغات الأجنبية المختلفة، بينها مقابر وادي الملكات، ومقبرة خع إم حات رقم 57، ومعبد جرف حسين، ومقبرة نفرتاري رقم 66، وحجرات الكنز الشمالية بمعبد أبو سمبل الكبير، وغيرها.

الوصف الأثري الدقيق للأعمدة الأوزيرية

وأشار الدكتور هشام الليثي رئيس الإدارة المركزية لتسجيل الآثار المصرية، إلى أن الكتاب يستعرض أعمال التسجيل العلمي للمناظر والنقوش الموجودة على جدران المعبد، وشرح للتخطيط المعماري للصالة الرئيسية التي بها الأعمدة الأوزيريه، والوصف الأثري لها، مع إبراز ما تحتويه من نقوش ومناظر، بالإضافة إلى الوصف الأثري الدقيق للأعمدة الأوزيرية والتي يبلغ عددها ثمانية، ثم مجموعة الصور الفوتوغرافية الخاصة بتلك النقوش والمناظر.

وأشار الدكتور هشام الليثي إلى أن الكتاب يحتوي أيضا على لوحات الرسومات الخطية «الفاكسميلى»، حيث يضم 260 صفحة مقاس A4، و145 صورة أبيض وأسود وألوان، و70 لوحة فاكسميلى لنقوش المقبرة.

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