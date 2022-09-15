خطوات صرف معاش ضماني للطفل.. أبرز الشروط والأوراق المطلوبة

تيسيرا على المواطنين الذين يعانون من ظروف أو أزمات في حياتهم، تقدم وزارة التضامن معاش ضماني معاش طفل لمساعدة الأسر على تربية الطفل في ظل ظروف معيشية صعبة يواجهها عند تخلي أحد أفراد الأسرة عنه أو عند وفاة عائل الأسرة.

وذكرت وزارة التضامن الاجتماعي، خطوات صرف معاش ضماني معاش طفل، مشيرة إلى أن معاش الطفل يُمنح لفئة معينة من الأطفال، هم الأيتام، مجهولو الأب أو الأبوين، وأطفال المطلقة، بالإضافة إلى أطفال المسجون لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

وفي السطور التالية، تقدم بوابة «الوطن» خطوات صرف معاش ضماني معاش طفل، وفقا لما ذكرته وزارة التضامن الاجتماعي، في بيان نشر عبر موقعها الرسمي الإلكتروني.

خطوات صرف معاش ضماني معاش طفل

وتوجد عدد من الأوراق والمستندات المطلوبة من أجل صرف معاش ضماني معاش طفل، وفق وزارة التضامن، كما يلي:

الاوراق المطلوبة للحصول على معاش ضماني معاش طفل

1- صورة شهادة الميلاد الخاصة بالطفل

2- خطاب تأمينات.

3- صورة وثيقة طلاق الوالدين.

4- صورة وثيقة زواج الأم.

5- صورة شهادة وفاة الوالدين في حالة الطفل اليتيم.

6- مستند السجن في حالة سجن الأب أو الأم.

شروط الحصول على الخدمة

وجاءت شروط الحصول على معاش ضماني معاش طفل، كما يلي:

1- أن يكون مصري/مصرية الجنسية.

2- الأطفال أقل من 18 سنة.

3- عدم وجود دخل ثابت.

4- أن يكون الأبوان مطلقين والأم متزوجة من غير الأب والأب متزوجا من غير الأم أو يكون يتيم الأم والأب، أو يكون الأب مسجونا والأم متزوجة من غير الأب المسجون.

إجراءات طالب الخدمة

- تقديم طلب للحصول على المعاش للوحدة الاجتماعية التابعة للسكن.

- تقديم المستندات المطلوبة.

- إجراءات الجهة المقدمة للخدمة.

- يتم البحث ميدانيا.

- يجرى عمل استعلام حاسب.

-ي عرض الأمر على اللجنة لربط الحالة في حالة انطباق شروط الاستحقاق.