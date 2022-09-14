مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية.. معايشة أسبوعين للطلاب الجدد قبل الدراسة

أعلنت مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية، بدء معايشة لطلاب الصف الأول الثانوي المقبولين بالمدرسة للعام الدراسي الجديد 2022/2023، بداية من الأحد المقبل ولمدة أسبوعين.

إجراء زيارة وتعارف بمصانع العربي

قالت مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الهدف من المعايشة لطلاب الصف الأول الثانوي لتعريف الطالب بمدرسة العربي وبرامج السلامة والصحة المهنية كالتالي:

- عمل زيارة وتعارف بمصانع العربي.

- برامج السلامة والصحة المهنية والإسعافات الأولية.

- التعريف بتعليمات الأمن والشئون الإدارية.

- استلام الملابس المدرسية.

- استلام طقم رياضي كامل.

- التعريف بقيم العربي.

- التعريف بمناهج مدرسة العربي.

- التعريف بـ5s.

مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية.. تدريب ومكافأت مالية

- الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.

- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي.

- فرص تعيين الطالب المتميزين مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

- توفير الزي المدرسي.

- توفير أتوبيسات لنقل الطالب للمدرسة، لمكان التدريب.

- توفير وجبة غداء للطلاب.

آخر موعد للتقديم في المرحلة الثانية مدارس التكنولوجيا التطبيقية

وفي السياق ذاته، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن اليوم آخر موعد التقديم في المرحلة الثانية، للتقديم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية على الموقع الرسمي لوزارة التعليم، التي فتح باب التقديم لها يوم 4 سبتمبر في المدارس التالية:

- مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة حلوان للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة الصالحية الزراعية للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة مجموعة فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة غبور(1) للتكنولوجيا التطبيقية .

- مدرسة غبور(2) للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة مدحت السويدي للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة عمار للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة محمود العناني .

- مدرسة نهر الخير.

- مدرسة فريش الدولية.

- مدرسة فتح الله الدولية.

- مدرسة مصر للتأمين الدولية.

- مدرسة أحمد ضيف الله الدولية.

- مدرسة السويدي الدولية.