إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالشرقية

أصيب 4 أشخاص بجروح وكدمات، إثر انقلاب سيارة سوزوكي، مساء اليوم الأربعاء، بنطاق العاشر من رمضان، في منطقة طريق الدوار ودفع مرفق الإسعاف بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم، وجرى رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

بلاغ لمديرية أمن الشرقية بالحادث

وتلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، إشارة من مدير البحث الجنائي اللواء محمد الجمسي، بتلقي بلاغ من الأهالي يفيد بانقلاب سيارة بنطاق العاشر من رمضان في طريق الدوار، وإصابة 4 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بالجسد.

رفع آثار الحادث وتسيير الطريق

وانتقل رجال الأمن لفحص الواقعة، وجرى فحص السيارة ورفع آثار الحادث من طريق دوار العاشر من رمضان وفتحه أمام المارة، وجرى تحرير محضر بالواقعة.

ندب المعمل الجنائي لفحص الحادث

ونجحت أجهزة مرور الشرقية في رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المروية في الطريق المشار إليه، وقررت جهات التحقيق ندب المعمل الجنائي لفحص الحادث وبيان أسبابه والاستعلام عن حالة المصابين لسؤالهم.