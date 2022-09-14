شاب ينهي حياة عمه في ميدان العارف بسوهاج بسبب خلافات مالية

أقدم شاب على قتل عمه، في منطقة ميدان العارف بوسط محافظة سوهاج، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

إخطار مدير أمن سوهاج بالحادث

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بمصرع أربعيني إثر تعدي نجل أخيه عليه بمنطقة العارف بمدينة سوهاج.

وتبين من خلال التحريات الأولية مقتل المدعو «أحمد .م» 45 عامًا، على يد أبن أخيه «فتحي. ص م»، 37 عامًا، إثر حدوث مشادة بينهما بسبب خلافات مالية، وانتهت بقيامه بالتعدي عليه بسلاح أبيض، ما أدى إلى مقتله في الحال، بناحية ميدان العارف بسوهاج.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.

عقوبة القتل العمد

وقال المحامي محمد فواز، لـ«الوطن» إن الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات نصت على أنه يحكم على فاعل «جناية القتل العمد» بالإعدام، إذا تقدمتها أو تلتها أو اقترنت بها جناية أخرى.