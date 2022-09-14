المؤبد لـ3 متهمين وإلزامهم مع آخرين بدفع 22 مليون جنيه في أحداث عنف سمالوط

قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم، بمعاقبة 3 متهمين حضوريًا بالسجن المؤبد 25 عامًا، وإلزامهم متضامنين مع آخرين سبق الحكم عليهم في جلسات سابقة، بدفع 22 مليونا و251 ألف جنيه، قيمة ممتلكات خربوها، خلال أحداث العنف بمركز سمالوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح الشربيني وعضوية المستشارين أحمد عز، وأحمد صالح، وبحضور أحمد سلامة وكيل النيابة، وأمانة سر علي حسن سكرتير تنفيذ جنايات النيابة.

إلزام المتهمين بدفع أكثر من 22 مليون جنيه

وتضمن الحكم في القضية رقم 9310 لسنة 2014 جنايات مركز سمالوط، والمقيدة برقم 688 لسنة 2014 كلى نيابات شمال المنيا، معاقبة المتهمين الـ3 وهم: «أحمد.م.ف»، «جمال.ع.م»، «نزهي.م.ا»، بالسجن المؤبد 25 عامًا، وتغريم كل منهم مبلغ 5 الآف جنيه عن تهمة حيازة سلاح ناري دون ترخيص، ومصادرة الأسلحة النارية المضبوطة، وإلزامهم بدفع المصاريف الجنائية، وإلزام المحكوم عليهم متضامنين مع باقي المتهمين السابق الحكم عليهم بدفع مبلغ 22 مليون و251 ألف و236 جنيهًا، قيمة المباني والأشياء التي تم تخريببها، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 3 سنوات.

أحكام غيابية على 22 متهما

وتعود أحداث القضية إلى يومى 14 و15 من أغسطس عام 2013 إثر فض اعتصامي رابعة والنهضة، إذ قام المتهمون الثلاثة وآخرون سبق الحكم عليهم، باقتحام وحرق ونهب وسرقة وأعمال عنف وشغب بمركز سمالوط، وتمت محاكمة 84 متهمًا حضوريًا من إجمالي 119 فى القضية.

وكانت المحكمة استمعت في جلساتها السابقة إلى أقوال شهود الإثبات، وأمرت كافة الجهات الفنية «اتحاد الإذاعة والتليفزيون» بإرسال تقارير مفصلة عن الأدلة التي قدمتها النيابة العامة للمحكمة من مقاطع فيديو وصور حول الأحداث، وعليه تكون المحكمة استعرضت كافة الأدلة التي تشير إلى أن الحكم الذي سيصدر سيكون أصدق عناوين الحقيقة.

وشهدت المنيا أحداث شغب وعنف دامية عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة عام 2013، ما أدى إلى حرق ونهب وتخريب وسرقة المصالح الحكومية والمنشآت الحيوية، ومقرات الوحدات المحلية والمحاكم وأقسام ومراكز الشرطة، وتم قطع الطرق لإثارة الفوضى بقصد تكدير الأمن والسلم العام في البلاد.